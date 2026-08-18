Tarife

Mega SIM bietet 300 GB 5G jetzt mit 100 Mbit/s

René Hesse
Von
MEGA SIM (KI)

Der Mobilfunkanbieter Mega SIM erhöht bei seinem 300-GB-Tarif die maximale Download-Geschwindigkeit von 50 auf 100 Mbit/s.

Die Verbesserung gilt ab sofort für Neukunden. Das enthaltene Datenvolumen und die monatlichen Preise bleiben unverändert. Beide Varianten funken im Telefónica-o2-Netz und unterstützen 5G, VoLTE sowie WLAN-Telefonie.

Mega SIM bietet 300 GB ab 21,99 Euro

Am günstigsten ist weiterhin der Tarif mit 24 Monaten Laufzeit. Er kostet dauerhaft 21,99 Euro pro Monat. Wer monatlich kündigen möchte, zahlt 23,99 Euro. Der Upload liegt jeweils bei bis zu 32 Mbit/s.

Die wichtigsten Tarifdetails im Überblick:

Die flexible Variante hat eine Kündigungsfrist von 14 Tagen. Beim Laufzeittarif beträgt sie einen Monat. Interessant ist zudem der flexible Vertragsbeginn. Neukunden können den Start laut Anbieter um bis zu 120 Tage nach hinten verschieben.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

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