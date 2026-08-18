Fintech

Nur bis 15. September: DKB startet neue Kartenaktion

René Hesse
Von
Dkb Header

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) startet eine Bonus-Aktion für ihre Visa-Kreditkarte und zahlt bei Erfüllung der Bedingungen 30 Euro.

Die Aktion gilt für die erste Visa-Kreditkarte, die zwischen dem 17. August und dem 15. September 2026 beantragt wird. Der Bonus entspricht laut DKB rechnerisch dem Kartenpreis für das erste Jahr.

Für die Gutschrift müssen Karteninhaber die neue Kreditkarte bis zum 31. Oktober 2026 mindestens dreimal einsetzen. Jede einzelne Zahlung muss einen Wert von mindestens 5 Euro haben.

Dkb
Fintech · 17. August 2026

DKB zahlt Neukunden jetzt bis zu 200 Euro Bonus

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) zahlt Neukunden für die Eröffnung eines Girokontos und eines Tagesgeldkontos insgesamt bis zu 200 Euro… | mehr

Diese Bedingungen gelten für den 30-Euro-Bonus

Die wichtigsten Eckdaten der DKB-Aktion:

Neu ist außerdem, dass Girokonto-Neukunden die optionale Visa-Kreditkarte direkt im Antragsprozess auswählen können. Die DKB Visa-Kreditkarte unterstützt Apple Pay und Google Pay und kostet regulär 2,49 Euro pro Monat.

Zur DKB Visa →

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