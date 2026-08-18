Unterhaltung

Marvel: Das sind die ersten Filme der neuen Ära

Oliver Schwuchow
Von
Marvel Studios 2024 Logo

Im Dezember wollen die Marvel Studios viele Fans mit Doomsday zurückgewinnen und hoffen, dass der neue Avengers-Film wieder alle ins Kino lockt. Aber man sollte auch gut informiert sein, bevor man den neuen Marvel-Blockbuster schaut.

Danach wird es ruhig und wir werden 2027 nur einen neuen Marvel-Film sehen, das Finale der kommenden Avengers-Saga. Nach Secret Wars (Titel von Avengers 6) ist ein Neustart geplant und man nannte bereits erste Details zur neuen Roadmap.

Dieser startet mit drei Filmen, die für 2028 geplant sind, und auch ein neues Team bei den X-Men einführen werden. So sieht die Roadmap der Marvel-Filme aus:

  • X-Men: 5. Mai 2028
  • Ghost Rider: 28. Juli 2028
  • Black Panther 3: 15. Dezember 2028

Avengers 6 wird als das Finale von Phase 6 des Marvel Cinematic Universe sein und 2028 startet dann Phase 7. In dieser bekommen wir übrigens auch noch Shang-Chi 2, der aber erst 2029 in die Kinos kommen dürfte und noch kein Datum besitzt.

Nach Thanos, dem Bösewicht der ersten drei Phasen, und Dr. Doom, dem neuen Bösewicht, ist bisher noch unklar, wohin die Reise der Marvel-Filme ab 2028 geht. Disney möchte allerdings wieder mehr Qualität (und weniger Multiverse) liefern.

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