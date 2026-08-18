Bis zu 100 GB mehr ohne Aufpreis: Das ändert SIMon mobile
Der Mobilfunkanbieter SIMon mobile erhöht bei drei seiner vier Flex-Tarife dauerhaft das Datenvolumen ohne höheren Grundpreis.
Die bisherigen Birthday Deals werden unter dem Namen „Hot Deal Summer“ fortgeführt. Besonders deutlich fällt die Aufwertung beim größten Tarif aus, und das ohne Mehrkosten. Statt 150 GB sind dort nun dauerhaft 250 GB enthalten. Auch die bisherigen 50- und 80-GB-Tarife steigen auf 70 beziehungsweise 100 GB.
Zusätzlich erhalten Neukunden mit dem Gutschein-Code DEAL5 zwölf Monate lang weitere 5 GB pro Monat. Beim kleinsten Tarif mit regulär 25 GB stehen damit zeitweise 30 GB bereit.
SIMon mobile: Preise und Datenvolumen im Überblick
Das aktuelle Flex-Portfolio bei Rufnummernmitnahme:
- 25 GB für 8,99 Euro, mit DEAL5 zwölf Monate 30 GB
- 70 GB für 9,99 Euro, mit DEAL5 zwölf Monate 75 GB
- 100 GB für 11,99 Euro, mit DEAL5 zwölf Monate 105 GB
- 250 GB für 21,99 Euro, mit DEAL5 zwölf Monate 255 GB
Die günstigen Preise gelten nur bei einer Rufnummernmitnahme, allerdings nicht von Vodafone oder otelo. Ohne passende Portierung liegen die monatlichen Kosten je nach Tarif zwischen 11,99 und 27,99 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 0 Euro.
Alle Tarife nutzen das Vodafone-Netz und bieten 5G, Allnet- und SMS-Flat, VoLTE sowie WiFi Calling. Je nach Tarif sind bis zu 100 oder 150 Mbit/s im Download möglich. Die Laufzeit beträgt einen Monat, eine eSIM ist optional erhältlich.
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