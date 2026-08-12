1,3 Millionen Anschlüsse betroffen: Telekom stellt Technik um

Die Telekom stellt rund 1,3 Millionen klassische Telefonanschlüsse auf moderne Alternativen wie Mobilfunk, DSL oder Glasfaser um.

Für reine Telefonanschlüsse gibt es dafür die neue Telefon-Box „Call Connect via Funk“. Sie verbindet vorhandene Festnetztelefone über 4G beziehungsweise LTE mit dem Netz. Die bisherige Rufnummer bleibt erhalten.

Die Box kommt ohne vom Kunden einzusetzende SIM-Karte aus. Das Telefon wird über die TAE-Buchse angeschlossen. Laut Telekom erfolgt die Einrichtung automatisch und dauert in der Regel rund 15 Minuten.

Noch einmal ganz klar: Die Telefon-Box richtet sich an Menschen, die ihren Anschluss vor allem zum Telefonieren nutzen. Wie viele der 1,3 Millionen zur Umstellung vorgesehenen Anschlüsse davon betroffen sind, lässt sich nur schwer abschätzen.

Telekom Call via Funk: Preise und Tarife

Die wichtigsten Eckdaten:

Telefon-Box: 3,95 Euro monatlich oder 99,99 Euro einmalig

Call Basic via Funk: 22,95 Euro monatlich mit 120 Freiminuten

Call Comfort via Funk: 32,45 Euro monatlich mit Festnetz-Flatrate

Eine Internetnutzung ist in beiden Tarifen nicht enthalten

Vor der Umstellung prüft die Telekom nach eigenen Angaben die Verfügbarkeit am Standort. Bei Hausnotrufsystemen, Alarmanlagen oder anderen Sonderdiensten müssen Kunden zusätzlich mit dem jeweiligen Anbieter klären, ob die Geräte über den neuen Anschluss funktionieren.

Ich finde die Lösung vor allem für Kunden interessant, die tatsächlich nur telefonieren wollen. Technisch ist der Wechsel auf Mobilfunk nachvollziehbar. Entscheidend dürfte aber sein, wie zuverlässig Sondergeräte und Notrufsysteme mit der neuen Technik zusammenspielen.

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