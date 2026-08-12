1,3 Millionen Anschlüsse betroffen: Telekom stellt Technik um
Die Telekom stellt rund 1,3 Millionen klassische Telefonanschlüsse auf moderne Alternativen wie Mobilfunk, DSL oder Glasfaser um.
Für reine Telefonanschlüsse gibt es dafür die neue Telefon-Box „Call Connect via Funk“. Sie verbindet vorhandene Festnetztelefone über 4G beziehungsweise LTE mit dem Netz. Die bisherige Rufnummer bleibt erhalten.
Die Box kommt ohne vom Kunden einzusetzende SIM-Karte aus. Das Telefon wird über die TAE-Buchse angeschlossen. Laut Telekom erfolgt die Einrichtung automatisch und dauert in der Regel rund 15 Minuten.
Noch einmal ganz klar: Die Telefon-Box richtet sich an Menschen, die ihren Anschluss vor allem zum Telefonieren nutzen. Wie viele der 1,3 Millionen zur Umstellung vorgesehenen Anschlüsse davon betroffen sind, lässt sich nur schwer abschätzen.
Telekom Call via Funk: Preise und Tarife
Die wichtigsten Eckdaten:
- Telefon-Box: 3,95 Euro monatlich oder 99,99 Euro einmalig
- Call Basic via Funk: 22,95 Euro monatlich mit 120 Freiminuten
- Call Comfort via Funk: 32,45 Euro monatlich mit Festnetz-Flatrate
- Eine Internetnutzung ist in beiden Tarifen nicht enthalten
Vor der Umstellung prüft die Telekom nach eigenen Angaben die Verfügbarkeit am Standort. Bei Hausnotrufsystemen, Alarmanlagen oder anderen Sonderdiensten müssen Kunden zusätzlich mit dem jeweiligen Anbieter klären, ob die Geräte über den neuen Anschluss funktionieren.
Ich finde die Lösung vor allem für Kunden interessant, die tatsächlich nur telefonieren wollen. Technisch ist der Wechsel auf Mobilfunk nachvollziehbar. Entscheidend dürfte aber sein, wie zuverlässig Sondergeräte und Notrufsysteme mit der neuen Technik zusammenspielen.
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Bei Vodafone gibt’s das gleiche für 14,76 € (Zuhause Festnetzflat, wer auch immer sich den Preis ausgedacht hat). Mit Festnetzflat (ohne Freiminuten Handy). Im Telefonica Netz (Nurtel bzw. Paketsparer) werden 9,95 mit Festnetz bzw. knapp 20 mit Allnet-Flat aufgerufen. Die Telekom ist damit also mehr als doppelt so teuer mit Call Basic. Senioren wollen aber Telekom und werden den Preis in den meisten Fällen zahlen. Und technisch muss es laut Telekom halt sein…
den tarif bei vodafone gibt es seit mittlerweile 18 jahren, und kostete mal 9,99€, mal 12,99€, 17,99€, vielleicht auch mal 19,99€ und alles mögliche dazwischen. mal mit handy, mal mit dem TAE-Adapter, mal ohne alles, mit automatischer sendung der festnetznummer, mal ohne etc pp. ich meine, die Telekom und o2, wenn nicht gar Eplus/Base hatten damals was vergleichbares, nur vodafone hat den weiter durchgepeitscht.
wo die jetzt 33€ hernehmen is mir aber nu wirklich ein rätsel. das ist ja nu wirklich mehr als unverschämt.