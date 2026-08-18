Gaming

IKEA überrascht mit neuer Xbox-Kollektion

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
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IKEA schnappt sich hin und wieder bekannte Marken für neue Kollektionen und Produkte, hat aber auch nicht immer den langen Atem, wie bei Sonos. Wobei das auch eine etwas tiefere Partnerschaft mit komplett neuer Technik war.

Damit ist bei der kommenden Kollaboration mit Microsoft nicht zu rechnen, denn ein Teaser mit der Xbox zeigt, dass uns da eher Sitzgelegenheiten und Kissen im Stil der Konsole erwarten. Mit eigener IKEA-Technik rechne ich hier nicht.

Der Zeitpunkt dürfte kein Zufall sein, denn kommende Woche startet in Köln die Gamescom, dort rechne ich mit einer Ankündigung. Ob die Xbox aber noch eine starke Marke ist, die Gamer tatsächlich in die IKEA-Geschäfte locken wird?

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  1. Rainy 🎖
    sagt am

    bin gespannt ich mag die Xbox :D

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