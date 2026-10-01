Telekom

Telekom steigt jetzt ins Stromgeschäft ein

René Hesse
Von

Die Deutsche Telekom bietet ihren Kunden ab sofort drei Stromtarife von Rabot Energy über die MeinMagenta-App an.

Das Angebot ist seit dem 1. Oktober 2026 über Magenta Moments verfügbar. Rabot Energy tritt als Stromlieferant auf und übernimmt Vertragsabschluss, Wechsel und Kundenservice. Telekom-Kunden erhalten abhängig vom Verbrauch bis zu 350 Euro Wechselbonus. Weitere 20 Euro Cashback gibt es bei Zahlung über die Mobilfunkrechnung.

Telekom und Rabot Energy bieten drei Stromtarife an

Zur Auswahl stehen drei Modelle:

  • Fixpreis mit zwölf Monaten Preisgarantie
  • Fixpreis mit 24 Monaten Preisgarantie
  • dynamischer Tarif mit Preisdeckel für zwölf Monate

Der dynamische Tarif folgt kurzfristigen Börsenpreisen. Kunden können damit von günstigen oder negativen Preisen profitieren. Eine Preisobergrenze begrenzt zugleich das Risiko steigender Strompreise.

Optional bietet Rabot Energy einen Plug-and-Play-Batteriespeicher für 400 Euro an. Er lädt automatisch bei niedrigen Preisen und gibt den Strom später wieder ab. Laut Anbieter beträgt die durchschnittliche Ersparnis rund 120 Euro pro Jahr. Rechnerisch wäre der Kaufpreis damit nach gut drei bis vier Jahren ausgeglichen. Der Speicher funktioniert auch ohne Photovoltaikanlage.

Rabot Energy zählt nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 200.000 Kunden. Der angebotene Strom wird bilanziell über Herkunftsnachweise vollständig durch erneuerbare Energien gedeckt.

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