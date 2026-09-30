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115 neue Standorte: Wo die Telekom ihr Mobilfunknetz ausbaut

René Hesse
Von
Telekom 5g

Die Deutsche Telekom hat im August 115 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen und 401 bestehende Standorte erweitert.

Der Ausbau verteilt sich über zahlreiche Regionen. Die meisten neuen Standorte entstanden laut Telekom in Bayern mit 35 Anlagen. Nordrhein-Westfalen folgt mit 23. In Baden-Württemberg und Niedersachsen kamen jeweils elf Standorte hinzu.

Bundesweit können nach Unternehmensangaben inzwischen rund 99 Prozent der Haushalte das 5G-Netz der Telekom nutzen. Bei 4G liegt die angegebene Haushaltsabdeckung bei nahezu 100 Prozent.

Kommunen mit neuen Standorten im August

Aachen, Albstadt, Altenburg, Alzey, Bad Arolsen, Bad Blankenburg, Bad Kissingen, Bad Kreuznach, Bad Waldsee, Bayerisch Eisenstein, Beelitz, Berlin, Beutelsbach, Bochum, Bruchhausen-Vilsen, Flecken, Buchen (Odenwald), Büchlberg, Derschen, Dinkelsbühl, Dresden, Düren, Düren, Düsseldorf, Eisenach, Ellrich, Emmendorf, Eppenbrunn, Ering, Eschenburg, Eschwege, Eschwege, Eslohe (Sauerland), Freising, Füssen, Gelsenkirchen, Gronau (Westfalen), Großpösna, Haag i. OB, Hagen im Bremischen, Hagen, Hamburg, Hammelburg, Hanstedt, Haßfurt, Hausham, Homberg (Ohm), Höchenschwand, Jachenau, Jena, Jerichow, Konstanz, Köln, Langenbrettach, Leverkusen, Ludwigslust, Mallersdorf-Pfaffenberg, Marktredwitz, Mildstedt, Monheim am Rhein, Mönchengladbach, München, Münsingen, Neukirchen/Pleiße, Nürnberg, Oberzent, Oelde, Offenbach am Main, Oldenburg (Oldenburg), Paderborn, Pfullingen, Plochingen, Porta Westfalica, Potsdam, Reinbek, Rosenheim, Röhrmoos, Sarmstorf, Schnaittach, Schwabach, Schüttorf, Siegen, Simmersfeld, Spiesen-Elversberg, Sulingen, Syke, Tostedt, Vechta, Waldeck, Waldeck, Waldshut-Tiengen, Wattendorf, Wittelshofen, Wittelshofen und Wolfsburg.

Telekom erreicht 30.000 Standorte mit 10 Gbit/s

Parallel baut die Telekom die Anbindung ihrer Mobilfunkanlagen aus. Mehr als 80 Prozent der Standorte sind inzwischen per Glasfaser angeschlossen. Mit dem 30.000. sogenannten Cell Site Gateway erreicht das Unternehmen einen weiteren Meilenstein.

Die wichtigsten Zahlen zum Netzausbau:

  • 115 neue Mobilfunkstandorte im August
  • 401 Standorte mit zusätzlicher Kapazität
  • rund 99 Prozent 5G-Haushaltsabdeckung
  • über 80 Prozent der Standorte mit Glasfaser
  • 30.000 Standorte mit bis zu 10 Gbit/s Anbindung

Die Gateways verbinden die Mobilfunkstandorte mit dem Transportnetz. Anbindungen mit 10 Gbit/s werden laut Telekom zusätzlich über getrennte Glasfaserwege mit zwei zentralen Netzknoten verbunden. Das soll die Ausfallsicherheit erhöhen.

Die Netzabdeckung der Telekom kann online geprüft werden.

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