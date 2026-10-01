vivo X Fold6 startet: Dieses Foldable setzt auf 6.900 mAh und Telekonverter

Das vivo X Fold6 startet am 1. Oktober in Deutschland mit 200-MP-Kamera, 6.900-mAh-Akku und optionalem Telekonverter.

Vivo bringt sein neues Foldable X Fold6 nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Eine Besonderheit ist der optionale ZEISS Telephoto Extender Gen 2. Er ermöglicht eine äquivalente Brennweite von 200 mm.

Die Hauptkamera löst mit 200 MP auf. Hinzu kommen eine ZEISS APO-Telekamera mit 3-fach-Periskop, bis zu 100-fachem HyperZoom sowie eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera.

vivo X Fold6 kombiniert großen Akku mit dünnem Gehäuse

Auch bei Akku und Displays fährt vivo einiges auf:

6.900 mAh sowie Laden mit 80 Watt per Kabel und 40 Watt kabellos

8,02 Zoll innen und 6,51 Zoll außen mit jeweils 1 bis 120 Hz

bis zu 5.000 Nits lokale Spitzenhelligkeit

228 g und aufgeklappt 4,4 mm bei Prism Black

IPX8/IPX9 gegen Wasser und IP5X gegen Staub

OriginOS 7 Fold unterstützt bis zu vier Apps gleichzeitig. Als Prozessor dient die Dimensity 9500 Super Edition.

Zum Verkaufsstart gibt es ein zusätzliches Garantiejahr, fünf Jahre Akkugarantie und ein Jahr Displayschutz. Käufer erhalten bis 31. Oktober zudem eine vivo WATCH GT 2 kostenlos. Der Preis für das gute Stück? 2199 Euro.

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