Smartphones

vivo X Fold6 startet: Dieses Foldable setzt auf 6.900 mAh und Telekonverter

René Hesse
Von

Das vivo X Fold6 startet am 1. Oktober in Deutschland mit 200-MP-Kamera, 6.900-mAh-Akku und optionalem Telekonverter.

Vivo bringt sein neues Foldable X Fold6 nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Eine Besonderheit ist der optionale ZEISS Telephoto Extender Gen 2. Er ermöglicht eine äquivalente Brennweite von 200 mm.

Die Hauptkamera löst mit 200 MP auf. Hinzu kommen eine ZEISS APO-Telekamera mit 3-fach-Periskop, bis zu 100-fachem HyperZoom sowie eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera.

vivo X Fold6 kombiniert großen Akku mit dünnem Gehäuse

Auch bei Akku und Displays fährt vivo einiges auf:

  • 6.900 mAh sowie Laden mit 80 Watt per Kabel und 40 Watt kabellos
  • 8,02 Zoll innen und 6,51 Zoll außen mit jeweils 1 bis 120 Hz
  • bis zu 5.000 Nits lokale Spitzenhelligkeit
  • 228 g und aufgeklappt 4,4 mm bei Prism Black
  • IPX8/IPX9 gegen Wasser und IP5X gegen Staub

OriginOS 7 Fold unterstützt bis zu vier Apps gleichzeitig. Als Prozessor dient die Dimensity 9500 Super Edition.

Zum Verkaufsstart gibt es ein zusätzliches Garantiejahr, fünf Jahre Akkugarantie und ein Jahr Displayschutz. Käufer erhalten bis 31. Oktober zudem eine vivo WATCH GT 2 kostenlos. Der Preis für das gute Stück? 2199 Euro.

Ikea Store Logo Header 2025
Gaming · 1. Oktober 2026

YXSTABY: Die neue XBOX-Kollektion startet heute in IKEA-Einrichtungshäusern

Heute startet die XBOX-Kollektion von IKEA. Fans der XBOX bekommen damit speziell an das XBOX-Design angelehnte Möbelstücke. Die Produkte laufen… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Neue Strom-Regeln: Das ändert sich für Speicher und E-Autos
01.10.26 · Mobilität
Bald in Deutschland? Tesla kündigt neues Model 3 an
01.10.26 · Mobilität
Hier ist das neue Google Pixel für 2027 (es behebt einen Kritikpunkt)
30.09.26 · Smartphones
Star Wars: Neues Jedi-Spiel kommt wohl 2027
01.10.26 · Gaming
Samsung Galaxy S27 Ultra: Das Flaggschiff hat eine Kamera weniger
30.09.26 · Smartphones
Österreich startet Paketsteuer: Amazon gibt die Kosten weiter
01.10.26 · Handel
Volkswagen: Das langsame Ende der Software-Sparte?
01.10.26 · Mobilität
Apple iPhone 18 Pro: Probleme mit Face ID häufen sich
22.09.26 · Smartphones
Tomorrow mit Tagesgeld-Zinserhöhung – Aktion verlängert
03.08.26 · Fintech · Update
Motorola zeigt wildes Kamera-Design für neues Smartphone
21.09.26 · Smartphones
Du bist hier: Android
mobiFlip / News / Smartphones / vivo X Fold6 startet: Dieses Foldable setzt auf 6.900 mAh und Telekonverter