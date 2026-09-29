Telekom

14,1 Millionen Anschlüsse: So weit ist die Telekom mit Glasfaser

René Hesse
Von
Dl Glasfaser Netzausbau

Die Telekom hat im August 222.000 neue Glasfaseranschlüsse gebaut und erreicht damit 14,1 Millionen Haushalte und Betriebe.

An den erschlossenen Adressen sind laut Telekom Tarife mit bis zu 2.000 Mbit/s verfügbar. Die höhere Geschwindigkeit steht allerdings nicht automatisch bereit. Kunden müssen einen passenden Tarif buchen.

Telekom nennt aktuelle Zahlen zum Netzausbau

Auch abseits von FTTH erreicht das Telekom-Netz weiterhin einen großen Teil der Haushalte. Bis zu 100 Mbit/s sind nach Unternehmensangaben für 38 Millionen Haushalte verfügbar. Rund 33 Millionen davon können bis zu 250 Mbit/s nutzen.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

  • 222.000 zusätzliche Glasfaseranschlüsse im August
  • 14,1 Millionen Haushalte und Betriebe mit Glasfaserzugang
  • bis zu 2.000 Mbit/s über die neuen Anschlüsse
  • 38 Millionen Haushalte mit bis zu 100 Mbit/s
  • 33 Millionen Haushalte mit bis zu 250 Mbit/s

Interessant ist auch der Blick auf die Datennutzung. Beim Download lag MagentaTV im August laut Telekom vor YouTube, Instagram, Netflix und Amazon Prime. Beim Upload führte Google Cloud vor Amazon Web Services und Microsoft Teams. WhatsApp rückte vor iCloud auf Rang vier.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

Zu den Glasfaser-Tarifen der Telekom →

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