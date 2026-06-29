Telekom zündet beim Glasfaser-Ausbau die nächste Stufe

Die Telekom hat ihr Glasfasernetz im Mai um 173.000 neue Anschlüsse erweitert.

Nach Angaben des Unternehmens können inzwischen 13,2 Millionen Haushalte und Betriebe einen Glasfaseranschluss der Telekom nutzen. Verfügbar sind dabei Tarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s. Die Telekom setzt ihren Ausbau damit in zahlreichen Regionen Deutschlands fort.

Auch außerhalb des Glasfasernetzes verweist das Unternehmen auf eine hohe Netzabdeckung. Laut Telekom können mehr als 37 Millionen Haushalte Anschlüsse mit bis zu 100 Mbit/s nutzen. Rund 33 Millionen Haushalte sollen Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s erreichen können.

Streaming und Cloud-Dienste bestimmen die Netznutzung

Die Auswertung der meistgenutzten Anwendungen zeigt laut Unternehmensangaben deutliche Unterschiede zwischen Download- und Upload-Verhalten der Kunden. Im Downloadbereich dominieren vor allem Unterhaltungsangebote und Videodienste.

Die meistgenutzten Dienste im Telekom-Netz im Mai:

MagentaTV führte die Download-Rangliste an.

YouTube, Instagram und Netflix gehörten zu den meistgenutzten Plattformen.

Amazon Prime zählte ebenfalls zu den führenden Diensten.

Im Upload lagen Cloud- und Kommunikationsdienste vorne.

Google Cloud, Microsoft Teams und WhatsApp gehörten zu den wichtigsten Anwendungen.

Beim Hochladen von Daten standen laut Telekom, insbesondere Cloud-Speicher, Zusammenarbeit und digitale Kommunikation im Vordergrund. Angeführt wurde die Upload-Rangliste von Google Cloud, gefolgt von Amazon Web Services, Microsoft Teams, iCloud und WhatsApp.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

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