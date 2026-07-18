Handel

Temu zieht die Reißleine: Markenschutz wird massiv ausgebaut

Autor-Bild
Von
|
Temu Logo

Das Handelsunternehmen Temu hat den Schutz geistigen Eigentums mit erweiterten Kontrollmaßnahmen ausgebaut.

Temu hat laut eigenen Angaben die Zahl der Marken, die proaktiv überwacht werden, im vergangenen Berichtszeitraum von mehr als 5.000 auf über 15.000 erhöht. Die Angaben stammen aus dem „Intellectual Property Protection Report 2026“, der den Zeitraum von Juni 2025 bis Mai 2026 betrachtet.

Der Online-Marktplatz beschreibt darin Maßnahmen zur Prüfung neuer Verkäufer, zur Kontrolle von Produktangeboten und zur Bearbeitung von Beschwerden. Laut Bericht stieg das Verhältnis von proaktiven Entfernungen potenziell rechtsverletzender Angebote zu reaktiven Takedowns auf 331 zu 1.

Temu setzt auf automatisierte Prüfungen und Zusammenarbeit mit Marken

Temu gibt an, Produktangebote vor und nach der Veröffentlichung mithilfe einer Kombination aus Erkennungstechnologie und menschlichen Prüfern zu kontrollieren. Die Datenbank für die Prüfung umfasst laut Unternehmen mehr als 47 Millionen Bilder und 9,5 Millionen Keywords. Beschwerden von Rechteinhabern würden demnach durchschnittlich innerhalb von weniger als 24 Stunden bearbeitet.

Weitere Kennzahlen aus dem Bericht:

  • Mehr als 40 Prozent der neuen Verkäuferanträge wurden laut Temu während der Prüfung abgelehnt.
  • Über 16.000 Shops wurden wegen wiederholter Verstöße gegen Marken- und Urheberrechte geschlossen.
  • Mehr als 130 Branchenverbände arbeiteten im Berichtszeitraum mit Temu zusammen.
  • Die Brand Guardian Initiative umfasst laut Unternehmen mehr als 3.000 Marken.

Zusätzlich führte Temu eine Funktion zur Verbraucheraufklärung ein. Suchbegriffe wie „Fälschung“ oder „Plagiat“ führen demnach nicht zu Ergebnissen, sondern zu Hinweisen auf die Risiken von Nachahmungen. Die Funktion blockiere täglich mehr als 80.000 entsprechende Suchanfragen, heißt es von Temu.

Temu Logo

EU verpasst Temu 200-Millionen-Strafe wegen illegaler Produkte

Die Plattform Temu erhält wegen Verstößen gegen den Digital Services Act eine EU-Geldbuße von 200 Millionen Euro. Die Europäische Kommission…

28. Mai 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Temu zieht die Reißleine: Markenschutz wird massiv ausgebaut
Weitere Neuigkeiten
Final Fantasy Resonance – Gameplay-Trailer zeigt neue Einblicke
in Gaming
Nintendo plant mehr Zelda-Produkte ab 2027 ein
in Gaming
Midea Portasplit Header
Midea PortaSplit: Erste Details zur neuen Produktgeneration für 2027
in Smart Home
Prime Video
Sammelklage gegen Amazon scheitert vorerst – Werbung bei Prime Video zulässig
in Unterhaltung
Elektroautos legen auch im Gebrauchtwagenmarkt zu
in Mobilität
Assassin’s Creed: Sehen wir eine Überraschung nach Black Flag?
in Gaming
FRITZ!Box 7620 wird neuer 1&1 HomeServer
in 1und1
VW ID Polo: Heftige Kritik am günstigen Elektroauto von Volkswagen
in Mobilität
Apple Pay De Header
Immer mehr zahlen per Smartphone, doch die ältere Generation hält sich zurück
in Gesellschaft
5g Logo Iphone 12 Telekom
100 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update