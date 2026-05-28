Handel

EU verpasst Temu 200-Millionen-Strafe wegen illegaler Produkte

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare
Temu Logo

Die Plattform Temu erhält wegen Verstößen gegen den Digital Services Act eine EU-Geldbuße von 200 Millionen Euro.

Die Europäische Kommission hat gegen Temu eine Geldbuße in Höhe von 200 Millionen Euro verhängt. Begründet wird dies mit unzureichender Identifikation und Bewertung systemischer Risiken illegaler Produkte, die Verbraucher in der EU gefährden können.

EU-Strafe gegen Temu wegen DSA-Verstößen und Risikobewertung

Laut Kommission basierte die Risikobewertung von Temu vor allem auf Branchendaten statt auf plattformspezifischer Analyse. Risiken durch unsichere Produkte wie Ladegeräte und Spielzeug seien unterschätzt worden, ebenso Empfehlungs- und Influencer-Systeme.

Zentrale Kritikpunkte laut EU-Kommission:

  • fehlende spezifische Risikoanalyse
  • unterschätzte Produktgefahren
  • unzureichende Systembewertung

Ich sehe darin ein Signal für strengere Durchsetzung des Digital Services Act bei großen Online-Plattformen. Ob die 200-Millionen-Strafe das aber wirklich vorantreiben, bleibt fraglich.

OTTO verkauft jetzt auch Bücher von Thalia

Das Unternehmen OTTO bietet ab sofort gemeinsam mit Thalia rund 100.000 Bücher über seinen Marktplatz an. OTTO erweitert sein Sortiment…

20. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Ob diese strengere Durchsetzung auch für Amazon gilt? Vermutlich nicht.

    Antworten
  2. Spiritogre 🏆
    sagt am

    Frage ist, ob bei solchen Milliardenkonzernen 200 Millionen genug wehtun, dass es sich für die lohnt da was zu ändern oder ob es nicht gewinnbringender ist nichts zu machen und einfach regelmäßig ein paar Millionen Strafe zu zahlen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / EU verpasst Temu 200-Millionen-Strafe wegen illegaler Produkte
Weitere Neuigkeiten
Lg Oled Tv Header
LG dementiert Verkauf der TV-Sparte
in Unterhaltung
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW-Nutzer verlieren plötzlich wichtige Smart-Home-Funktionen
in Smart Home
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
NBA Finals, Star Trek und Mortal Kombat 2: Amazon Prime Video im Juni
in Unterhaltung
Genesis GV60 Magma: Das kostet der Hyundai Ioniq 5 N für den „Gentleman“
in Mobilität
Neuer Amazon Fire TV Stick startet mit sehr attraktivem Preis
in Unterhaltung
Netflix und waipu.tv jetzt zum halben Preis erhältlich – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
Call Of Duty Modern Warfare 3 Bild
Neues Call of Duty: Modern Warfare 4 kommt mit einer Überraschung
in Gaming
Das langsame „Ende“ der Elektroautos von Nio
in Mobilität
Flat startet für iPhone, iPad und Mac – vereint Podcasts, Videos und Feeds an einem Ort
in Software
Seat Leon 2025 Header
Seat-Chef „hofft“, dass die Marke überleben wird
in Mobilität