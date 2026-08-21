Tesla stellt Solar-Dachziegeln in den USA ein

Die Energiesparte von Tesla ist bei uns nur mit Speicherlösungen vertreten, in den USA kann man aber auch Solar kaufen. Hier trennt man sich bei Tesla aber von den Dachziegeln, so Electrek, ab sofort verkauft man nur noch die bekannten Panels.

Tesla wollte mit den Solar-Dachziegeln eine optisch bessere Lösung etablieren, die man damals auch als besonders preiswert verkaufte. Günstig war das aber nicht und dies führte sogar zu Rechtsstreitigkeiten in den USA. Und so kam es, dass die Kunden andere Lösungen suchten und Tesla das Projekt jetzt komplett einkassiert.

Für uns in Deutschland ist das nicht relevant, hier gibt es nicht einmal die Panels von Tesla, sondern nur die Powerwall 3P unter der Rubrik „Energie“. Aber es zeigt, dass dieses Konzept, auch wenn ich die Idee grundsätzlich nicht schlecht fand, nicht für Tesla funktionierte. Es lohnt sich finanziell nicht, daher mistet man aus.

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