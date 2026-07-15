Uber prüft Übernahme von Delivery Hero nach strategischer Neuausrichtung

Der Berliner Lieferdienst Delivery Hero bestätigt fortgeschrittene Gespräche mit Uber über ein mögliches Übernahmeangebot.

In einer Ad-hoc-Mitteilung teilte das Unternehmen mit, dass Verhandlungen mit dem US-Konzern Uber Technologies über ein Angebot für alle Aktionäre geführt werden. Angaben zu einem Kaufpreis machte Delivery Hero ausdrücklich nicht.

Bereits im Mai hatte Delivery Hero ein unverbindliches Angebot von Uber eingeräumt. Seither baute der US-Konzern seine Beteiligung kontinuierlich aus und zählt inzwischen zu den größten Anteilseignern.

Medienberichten zufolge könnte ein finales Angebot das Unternehmen mit deutlich mehr als zwölf Milliarden Euro bewerten, was einem Preis oberhalb von 40 Euro je Aktie entspräche. Dies wurde jedoch nicht offiziell bestätigt.

Uber-Übernahme von Delivery Hero vor kartellrechtlicher Prüfung

Aus strategischer Sicht ergänzen sich die geografischen Präsenzen beider Unternehmen weitgehend. Während Uber Eats in Nordamerika und Teilen Europas stark vertreten ist, verfügt Delivery Hero über eine dominierende Marktposition in Asien, dem Nahen Osten und Afrika.

Eine Übernahme dürfte jedoch von Wettbewerbsbehörden intensiv geprüft werden, da Marken wie Foodora, Glovo oder Talabat in mehreren Märkten direkt mit Uber Eats konkurrieren. In betroffenen Regionen könnten Auflagen oder Teilverkäufe erforderlich werden.

Für Delivery Hero käme ein Verkauf in einer Phase strategischer Neuausrichtung. Laut Unternehmensangaben rücken Profitabilität und Effizienzsteigerung in den Mittelpunkt. CEO Niklas Östberg hatte seinen Rückzug für das kommende Jahr angekündigt. An der Börse reagierten Anleger positiv auf die Bestätigung der Gespräche.

Ich bewerte diese Entwicklungen als folgerichtigen Schritt in der Konsolidierung des internationalen Liefermarktes. Ob ein Abschluss gelingt, hängt vermutlich wesentlich von den Kartellbehörden ab.

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