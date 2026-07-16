Vodafone Mobil startet – Tschüss GigaMobil und GigaDepot

Vodafone sagt ab heute Tschüss zu „GigaMobil“ und führt wie bereits angekündigt ein neues Tarifportfolio für Mobilfunk-Laufzeitverträge ein.

Die bisherigen GigaMobil-Tarife für Privatkunden werden ab heute unter dem Namen Vodafone Mobil angeboten. Nach Unternehmensangaben bleiben die monatlichen Grundpreise der Tarife unverändert. Gleichzeitig erhöht Vodafone in mehreren Tarifstufen das enthaltene Datenvolumen der Hauptkarten.

Betroffen sind die Tarife XS, S und M. Das monatliche Datenvolumen steigt dort von bislang 7 auf 15 GB, von 25 auf 30 GB beziehungsweise von 50 auf 60 GB. Der Tarif L umfasst künftig 120 GB Datenvolumen, während der Tarif XL weiterhin unbegrenztes Datenvolumen bietet.

Vodafone passt Tarifleistungen an – GigaDepot verschwindet

Neu ist außerdem die Möglichkeit, in den Tarifen L und XL die World Travel Option kostenlos im Kundenkonto hinzuzubuchen. Diese umfasst monatlich zwei Gigabyte Datenvolumen für Reisen in mehr als 100 Ländern.

Im Tarif XL steht zusätzlich die Option OneNumber Flex ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung, mit der dieselbe Rufnummer auf weiteren mobilen Geräten genutzt werden kann.

Nicht mehr Bestandteil der neuen Tarife ist das bisherige GigaDepot, mit dem ungenutztes Datenvolumen in den Folgemonat übertragen wurde. Laut Vodafone soll die Anpassung die Tarifstruktur vereinfachen, da die höheren Datenvolumina die Funktion in vielen Fällen entbehrlich machen.

Weitere Bestandteile der Tarife bleiben erhalten:

Telefonie- und SMS-Flatrate in deutsche Netze

Zugang zum 4G- und 5G-Mobilfunknetz

EU-Roaming innerhalb der regulären Nutzung

WLAN-Calling für unterstützte Geräte

Auch die bisherige GigaKombi erhält mit Vodafone Kombi ab dem heutigen 16. Juli 2026 einen neuen Namen. Kunden mit Mobilfunk- und Festnetzanschluss von Vodafone erhalten weiterhin einen monatlichen Preisnachlass von fünf Euro. Änderungen an den Young-Tarifen für Kunden unter 28 Jahren gibt es keine.

Zu den Vodafone-Mobilfunktarifen →

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