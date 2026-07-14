Mobilität

Volkswagen: Neue Unyx-Elektroautos aus China für Deutschland

Autor-Bild
Von
|

Volkswagen will Stellen abbauen und Werke schließen, aber man sucht auch nach möglichen Alternativen. Eine besteht darin, dass man Elektroautos, die eigentlich für China entwickelt wurden, für Europa anpasst und direkt bei uns baut.

Während Autos früher also gerne in Deutschland entwickelt und dann auch in China gebaut wurden, so wendet sich das Blatt also langsam und die Technik in China ist der bei uns überlegen. Laut Autocar sind drei Unyx-Modelle im Gespräch.

Ein elektrisches Unyx-Trio von VW

Da wären einmal der VW ID Unyx 07, ein VW ID.7 mit Cupra-Optik, dann noch der VW ID Unyx 08, ein neuer SUV mit 800 Volt-Technik, und der VW ID Unyx 09, eine sehr sportliche Limousine. Die Unyx-Reihe spielt in China eine wichtige Rolle.

VW ID Unyx 09 als Skizze

Bisher wurde noch nichts final beschlossen, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas hören, das Management scheint diesen Weg also gehen zu wollen. Und wenn das gut ankommen sollte, wären weitere China-Modelle bei uns möglich.

Auf der einen Seite wäre das eine gute Lösung, um die Werke auszulasten, sofern diese Modelle in Europa preislich attraktiv und nachgefragt wären, auf der anderen Seite könnte das Learning im Konzern auch sein, dass man noch mehr auf Technik aus China setzt und in Zukunft keine eigenen Plattformen mehr in Europa plant.

Mercedes setzt bei elektrischer C-Klasse nicht auf Deutschland

Start der elektrischen C-Klasse, ein Ausbau von 200.000 auf 400.000 Modelle pro Jahr und die Ankündigung eines exklusiven Modells (kompakte…

14. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: Neue Unyx-Elektroautos aus China für Deutschland
Weitere Neuigkeiten
ADAC-Test: Fast jeder zweite unbewirtschaftete Rastplatz fällt durch
in Mobilität
Sonos Era 300 Detail
Neue Sonos-App: Man hat aus dem Fehler gelernt
in Dienste
Consorsbank
Consorsbank erhöht Festgeldzinsen
in Fintech
Ford wirbt mit elektrischem „Super Mustang“
in Mobilität
Euro Europa Eu
Digitaler Euro: Diese deutschen Banken sind im EZB-Test dabei
in Fintech
Twitter
Wieder wie Twitter? X passt Algorithmus an
in Social
Congstar
congstar senkt die Kosten für Zuhause-Tarife mit einem Bonus – Bereitstellungspreis entfällt
in Provider | Update
fraenk veröffentlicht App-Version 2.0.0 mit frischem Design
in Provider
Suzuki Evitara Header
Suzuki plant zwei neue Elektroautos, aber keinen E-Swift
in Mobilität
Elektroauto-Förderung: Tesla führt vor Škoda
in Mobilität