Volkswagen: Neue Unyx-Elektroautos aus China für Deutschland

Volkswagen will Stellen abbauen und Werke schließen, aber man sucht auch nach möglichen Alternativen. Eine besteht darin, dass man Elektroautos, die eigentlich für China entwickelt wurden, für Europa anpasst und direkt bei uns baut.

Während Autos früher also gerne in Deutschland entwickelt und dann auch in China gebaut wurden, so wendet sich das Blatt also langsam und die Technik in China ist der bei uns überlegen. Laut Autocar sind drei Unyx-Modelle im Gespräch.

Ein elektrisches Unyx-Trio von VW

Da wären einmal der VW ID Unyx 07, ein VW ID.7 mit Cupra-Optik, dann noch der VW ID Unyx 08, ein neuer SUV mit 800 Volt-Technik, und der VW ID Unyx 09, eine sehr sportliche Limousine. Die Unyx-Reihe spielt in China eine wichtige Rolle.

Bisher wurde noch nichts final beschlossen, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas hören, das Management scheint diesen Weg also gehen zu wollen. Und wenn das gut ankommen sollte, wären weitere China-Modelle bei uns möglich.

Auf der einen Seite wäre das eine gute Lösung, um die Werke auszulasten, sofern diese Modelle in Europa preislich attraktiv und nachgefragt wären, auf der anderen Seite könnte das Learning im Konzern auch sein, dass man noch mehr auf Technik aus China setzt und in Zukunft keine eigenen Plattformen mehr in Europa plant.

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