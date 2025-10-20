Mobilität

Überraschung in China: Ein VW ID.7 mit Cupra-Optik

Autor-Bild
Von
|

Volkswagen packte letztes Jahr ein VW-Logo auf den Cupra Tavascan und schickte den SUV als UNYX 06 ins Rennen. Doch das kam nicht gut in China an und daher gab es die Entscheidung, dass man keine weiteren MEB-Modelle für China plant.

Mit dem VW UNYX 07 geht man es daher etwas anders an, das wird eine neue Limousine, die dem VW ID.7 sehr stark ähnelt, aber sie ist ca. 10 cm kürzer und es gibt die Cupra-Optik, was eben die Designsprache der UNYX-Modelle in China ist.

Dieses neue Elektroauto wirkt also wie ein etwas kürzerer VW ID.7 von Cupra, aber bisher fehlen noch Details, denn das Modell wurde bisher nur bei einer Behörde in China entdeckt und noch nicht final angekündigt. Spannend ist also, für welche Plattform man sich entschieden hat, denn der VW ID.7 nutzt die MEB-Plattform.

Doch wir werden die Details schon bald bekommen, denn die Beitragsbilder sind von Volkswagen selbst und nach einem ersten Teaser folgt oft die Ankündigung. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass dieses Modell später zu uns kommt.

Peugeot e-3008 im Test: Reicht eine Mischplattform für Stellantis aus?

In den letzten zwei Wochen begleitete mich der Peugeot e-3008 im Alltag und es ist mein erstes Modell der STLA…

19. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Überraschung in China: Ein VW ID.7 mit Cupra-Optik
Weitere Neuigkeiten
DR.SIM wirft 70-GB-Tarif raus – startet 30 GB Allnet-Flat für 7,99 € mtl.
in Tarife
O2 O2 Telefonica Germany
Telefónica prüft Übernahme von 1&1
in 1und1
Happy Sim
Preisvorteile und Unlimited Basic: Das steckt in den neuen Happy-SIM-Tarifen
in Tarife
Seat Leon 2025 Header
Seat plant neuen Leon: VW-Marke hat jetzt einen anderen Fokus
in Mobilität
Playstation 5 Pro Ps5 Controller Header
PS5 Pro: Neuer DualSense V3 enttäuscht viele Fans
in Gaming
Apple senkt Produktion: Ist auch das iPhone Air gescheitert?
in Smartphones
Tesla plant noch ein neues Elektroauto für 2025
in Mobilität
Neues Siri für 2026: Apple hat große „Bedenken“
in Dienste
Peugeot e-3008 im Test: Reicht eine Mischplattform für Stellantis aus?
in Mobilität
Impossible Creatures: Disney schnappt sich die lukrative Marke
in News