Überraschung in China: Ein VW ID.7 mit Cupra-Optik

Volkswagen packte letztes Jahr ein VW-Logo auf den Cupra Tavascan und schickte den SUV als UNYX 06 ins Rennen. Doch das kam nicht gut in China an und daher gab es die Entscheidung, dass man keine weiteren MEB-Modelle für China plant.

Mit dem VW UNYX 07 geht man es daher etwas anders an, das wird eine neue Limousine, die dem VW ID.7 sehr stark ähnelt, aber sie ist ca. 10 cm kürzer und es gibt die Cupra-Optik, was eben die Designsprache der UNYX-Modelle in China ist.

Dieses neue Elektroauto wirkt also wie ein etwas kürzerer VW ID.7 von Cupra, aber bisher fehlen noch Details, denn das Modell wurde bisher nur bei einer Behörde in China entdeckt und noch nicht final angekündigt. Spannend ist also, für welche Plattform man sich entschieden hat, denn der VW ID.7 nutzt die MEB-Plattform.

Doch wir werden die Details schon bald bekommen, denn die Beitragsbilder sind von Volkswagen selbst und nach einem ersten Teaser folgt oft die Ankündigung. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass dieses Modell später zu uns kommt.