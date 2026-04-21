Mobilität

Volkswagen zeigt ein ungewöhnliches Elektroauto

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare

Mit dem Wandel der Automobilbranche setzten die meisten Automarken in erster Linie auf das, was Kunden kaufen wollen, und das waren SUVs. Der Markt für die vollelektrischen SUVs ist gesättigt und ein Elektro-SUV das meistverkaufte Auto der Welt. Doch so langsam wächst die Auswahl und wir sehen weitere Optionen.

Volkswagen plant mit dem VW ID. UNYX 09 eine solche, denn wir bekommen eine sehr sportliche Limousine als Elektroauto. Neueste Technik, viel Leistung, neues Design, sportlich, 800 Volt, preislich attraktiv, also nicht für uns. Einige haben es beim Namen direkt erkannt, die UNYX-Reihe bietet Volkswagen nur in China an.

Das Feedback auf die ersten Skizzen und das Konzept ist bisher sehr positiv, es kam daher direkt die Frage auf, ob dieses Elektroauto auch außerhalb von China auf den Markt kommen wird. Man „diskutiert“ es bei Volkswagen, so Stepan Rehak, der für die Kommunikation zuständig ist. Eine Entscheidung steht bisher aber noch aus.

Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, denn Volkswagen hat bisher nicht die beste Erfahrung im Premiummarkt bei Limousinen gemacht. Man plant zwar einen neuen Top-SUV, aber eigentlich ist für uns keine Limousine vorgesehen. Schön wäre es aber, auch wenn ich nicht weiß, ob so ein Modell bei uns erfolgreich wäre.

Smart 5 Brabus Heck

Der elektrische Neustart von Smart ist gescheitert

Vor ein paar Jahren wollte man bei Mercedes und Geely ein neues Image für Smart und entwickelte ein komplett neues…

21. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Athlonet 🎖
    sagt am

    Ich sehe in dem Auto einen elektrischen Arteon. Keine Ahnung wie erfolgreich der Arteon bei uns war.

    Antworten
  2. Keks mit Ecke 🎖
    sagt am

    Hat ein bisschen was vom Mercedes SLS.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen zeigt ein ungewöhnliches Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
Google Maps Logo 2024 Header
Google räumt bei Maps auf
in Dienste
Congstar
congstar senkt Preise für Zuhause-Tarife
in Provider
Das Fitbit Air hat einen Preis und ein Datum
in Wearables
OnePlus will das Ende in Deutschland noch nicht final bestätigen
in Smartphones
Smart 5 Brabus Heck
Der elektrische Neustart von Smart ist gescheitert
in Mobilität
Überraschung: Apple bekommt einen neuen Chef
in Marktgeschehen
Splinter Cell Remake Header
Splinter Cell: Ubisoft plant Remake für 2027
in Gaming
Samsung Galaxy S27 Ultra soll 2027 neuen Standard einführen
in Smartphones
Das ist der ganz neue Hyundai Ioniq 3
in Mobilität
Mercedes überrascht mit weiterer Ankündigung zur C-Klasse
in Mobilität