Volkswagen zeigt ein ungewöhnliches Elektroauto

Mit dem Wandel der Automobilbranche setzten die meisten Automarken in erster Linie auf das, was Kunden kaufen wollen, und das waren SUVs. Der Markt für die vollelektrischen SUVs ist gesättigt und ein Elektro-SUV das meistverkaufte Auto der Welt. Doch so langsam wächst die Auswahl und wir sehen weitere Optionen.

Volkswagen plant mit dem VW ID. UNYX 09 eine solche, denn wir bekommen eine sehr sportliche Limousine als Elektroauto. Neueste Technik, viel Leistung, neues Design, sportlich, 800 Volt, preislich attraktiv, also nicht für uns. Einige haben es beim Namen direkt erkannt, die UNYX-Reihe bietet Volkswagen nur in China an.

Das Feedback auf die ersten Skizzen und das Konzept ist bisher sehr positiv, es kam daher direkt die Frage auf, ob dieses Elektroauto auch außerhalb von China auf den Markt kommen wird. Man „diskutiert“ es bei Volkswagen, so Stepan Rehak, der für die Kommunikation zuständig ist. Eine Entscheidung steht bisher aber noch aus.

Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, denn Volkswagen hat bisher nicht die beste Erfahrung im Premiummarkt bei Limousinen gemacht. Man plant zwar einen neuen Top-SUV, aber eigentlich ist für uns keine Limousine vorgesehen. Schön wäre es aber, auch wenn ich nicht weiß, ob so ein Modell bei uns erfolgreich wäre.