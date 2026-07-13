Ist VW am Ende? Volkswagen erwägt drastischen Schritt
Oliver Blume will den VW-Konzern weiter umbauen und Personal abbauen, Modelle rauswerfen und Werke schließen. Diese Strategie kam letzte Woche, er hätte es gedacht, nicht gut im Aufsichtsrat an. Arbeitnehmervertreter und Niedersachsen wehren sich gegen den Stellenabbau. Wie könnte der nächste Schritt aussehen?
Wie mehrere Quellen (darunter Correctiv und das Handelsblatt) berichten, kann man nach einem negativen Votum eine außerordentliche Hauptversammlung bei Volkswagen einberufen. Das geht aber nur, wenn die Existenz gefährdet ist. Man habe bei Volkswagen aber ernsthaft über so einen Schritt gesprochen heißt es.
Von offizieller Seite schweigt das Management, das Handelsblatt beschreibt den Schritt als „maximal eskalativ“, ob Oliver Blume das also wirklich durchzieht, sei offen. Er will seinen Sparplan aber durchsetzen, das steht auch fest. Im Konzern könnte jetzt ein Machtkampf entstehen, der sich über sehr viele Monate hinzieht.
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Also mehr oder weniger Dinge beschließen per Notfallverordnung, die dann als Begründung für jede ansonsten nicht mögliche Maßnahme dienen kann? Kommt mir aus der Politik leider bekannt vor, aber vielleicht lese ich das auch falsch.
Warum es existenzbedrohend ist, wenn der Absatz um einen jetzt nicht gewaltigen Prozentsatz sinkt oder die Gewinne nur noch im einstelligen Milliardenbereich liegen, erschließt sich wohl nur den wenigsten.
Es wurden ja schon einige Dinge geplant, mache davon gehen ja eventuell sogar relativ schnell (China-Strategie). Man sollte vielleicht erst einmal schauen, wie beschlossene Maßnahmen wirken und ob sie angepasst oder ergänze werden müssen – bevor man ein Bündel neuer Maßnahmen auf den Tisch wirft.
Zu viel Hin und Her kann doch in niemandes Interesse liegen, nicht mal im Interesse der Aktionäre.