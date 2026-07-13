Ist VW am Ende? Volkswagen erwägt drastischen Schritt

Oliver Blume will den VW-Konzern weiter umbauen und Personal abbauen, Modelle rauswerfen und Werke schließen. Diese Strategie kam letzte Woche, er hätte es gedacht, nicht gut im Aufsichtsrat an. Arbeitnehmervertreter und Niedersachsen wehren sich gegen den Stellenabbau. Wie könnte der nächste Schritt aussehen?

Wie mehrere Quellen (darunter Correctiv und das Handelsblatt) berichten, kann man nach einem negativen Votum eine außerordentliche Hauptversammlung bei Volkswagen einberufen. Das geht aber nur, wenn die Existenz gefährdet ist. Man habe bei Volkswagen aber ernsthaft über so einen Schritt gesprochen heißt es.

Von offizieller Seite schweigt das Management, das Handelsblatt beschreibt den Schritt als „maximal eskalativ“, ob Oliver Blume das also wirklich durchzieht, sei offen. Er will seinen Sparplan aber durchsetzen, das steht auch fest. Im Konzern könnte jetzt ein Machtkampf entstehen, der sich über sehr viele Monate hinzieht.

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