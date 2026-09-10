Volvo zeigt neuen EX40 und EC40 vor dem großen Upgrade

Die neue SPA3-Plattform nutzen der neue EX40 und EC40 noch nicht, daran wird aber gearbeitet und das dürfte mit dem nächsten Upgrade passieren, dafür gibt es für den Übergang nochmal eine umfangreichere Aufwertung der Elektroautos.

Volvo hat das Design etwas überarbeitet, wie beim Licht oder „Kühlergrill“, man kann also durchaus von einem Facelift sprechen. Und es gibt viele neue Sensoren für mehr Sicherheit (und eine bessere 360 Grad Kamera) sowie mehr Display.

Der neue 11,2-Zoll-Bildschirm wirkt etwas moderner, wenn er euch die Apps und Dienste von Android Automotive (jetzt auch mit Google Gemini) anzeigt. Aber es bleibt beim Hochformat, Volvo setzt seit dem EX60 nämlich auf ein Querformat.

Ein paar kleine Details, ein paar Optimierungen, eine etwas andere Optik, das ist eine typische Modellpflege für ein Facelift und kein großer Schritt. Bestellungen sind ab sofort möglich und das hier sind die Versionen und Preise der Modelle:

Nach dem großen Schritt beim EX60 haben einige vielleicht mit mehr gerechnet, was auch passieren wird, aber das dauert noch. Polestar arbeitet am Polestar 7, der die gleiche Basis nutzt, und dieser kommt erst 2028, Volvo startet sicher zeitgleich.

Aber das neue Modelljahr sollte für das restliche Jahr und für 2026 reichen, für 2028 muss man dann aber nachlegen und in dieser Preisklasse auch endlich Dinge wie 800 Volt bieten. Der EC40 bleibt für mich aber immer noch ein schönes Auto.

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