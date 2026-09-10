Mobilität

Volvo zeigt neuen EX40 und EC40 vor dem großen Upgrade

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Die neue SPA3-Plattform nutzen der neue EX40 und EC40 noch nicht, daran wird aber gearbeitet und das dürfte mit dem nächsten Upgrade passieren, dafür gibt es für den Übergang nochmal eine umfangreichere Aufwertung der Elektroautos.

Volvo hat das Design etwas überarbeitet, wie beim Licht oder „Kühlergrill“, man kann also durchaus von einem Facelift sprechen. Und es gibt viele neue Sensoren für mehr Sicherheit (und eine bessere 360 Grad Kamera) sowie mehr Display.

Der neue 11,2-Zoll-Bildschirm wirkt etwas moderner, wenn er euch die Apps und Dienste von Android Automotive (jetzt auch mit Google Gemini) anzeigt. Aber es bleibt beim Hochformat, Volvo setzt seit dem EX60 nämlich auf ein Querformat.

Ein paar kleine Details, ein paar Optimierungen, eine etwas andere Optik, das ist eine typische Modellpflege für ein Facelift und kein großer Schritt. Bestellungen sind ab sofort möglich und das hier sind die Versionen und Preise der Modelle:

Nach dem großen Schritt beim EX60 haben einige vielleicht mit mehr gerechnet, was auch passieren wird, aber das dauert noch. Polestar arbeitet am Polestar 7, der die gleiche Basis nutzt, und dieser kommt erst 2028, Volvo startet sicher zeitgleich.

Aber das neue Modelljahr sollte für das restliche Jahr und für 2026 reichen, für 2028 muss man dann aber nachlegen und in dieser Preisklasse auch endlich Dinge wie 800 Volt bieten. Der EC40 bleibt für mich aber immer noch ein schönes Auto.

Cupra Licht Tavscan Header
Mobilität · 10. September 2026

Ende von Seat: Druck auf Volkswagen steigt

Schon vor dem Entscheid für den Zukunftsplan 2030 wurde bekannt, dass Seat im VW-Konzern nach diesem Jahrzehnt nicht mehr vorkommt.… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Neuhier 🔆
    sagt am

    Ich hoffe, dass sie endlich die Steuerung der Klimaanlage und vor allem den miserablen Pilot Assist in den Griff bekommen.

    Antworten

Mehr entdecken
Streit um „Schattendatenbank“: SCHUFA weist NOYB zurück
10.09.26 · Marktgeschehen
Telekom senkt Smartphone-Raten mit neuem Rückgabedeal
10.09.26 · Telekom
Porsche optimiert Geschäftszahlen dank Verkauf von Bugatti Rimac
10.09.26 · Mobilität
Ende von Seat: Druck auf Volkswagen steigt
10.09.26 · Mobilität
Nissan kündigt günstiges Elektroauto für diesen Monat an
09.09.26 · Mobilität
Google trennt sich schon wieder von Tablets
10.09.26 · Tablets
Heute ist Warntag 2026: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
10.09.26 · Dienste
Autos in Deutschland fahren mehr: Elektro-Pkw legen kräftig zu
09.09.26 · Mobilität
Nintendo Switch 2: Großes Update auf Version 23 wird verteilt
10.09.26 · Firmware und Updates
Volkswagen weiterhin vom Erfolg der günstigen Elektroautos überrascht
09.09.26 · Mobilität
Du bist hier: Volvo
mobiFlip / Mobilität / Volvo zeigt neuen EX40 und EC40 vor dem großen Upgrade