Volvo EX60 ist ein „Game Changer“: Das wichtigste Elektroauto der Marke

Volvo hat heute den EX60 vorgestellt, den man als „Game Changer“ bezeichnet und der das wichtigste Elektroauto in den kommenden Jahren sein wird. Immerhin ist der XC60 das meistverkaufte Auto von Volvo, die Erwartungen sind also hoch.

Doch was bringt die ganz neue SPA3-Plattform mit? In diesem 4,8 Meter langen SUV hat man einen Akku mit 117 kWh untergebracht, von dem 112 kWh nutzbar sind und das sorgt für bis zu 810 km Reichweite, einen Hauch mehr als bei BMW.

Die kleinere Version mit 83 kWh bringt immerhin noch 620 km Reichweite mit und dank 800 Volt wird mit bis zu 370 kW geladen. Sehr lobenswert: 22 kW ist bei allen Versionen immer mit dabei (endlich, in der Preisklasse fordere ich das schon lange).

Mit Heckantrieb gibt es 275 kW, mit Allradantrieb geht es bei 375 kW los (dann auch mit einem etwas größeren Akku) und die Spitzenversion kommt mit 500 kW, also ca. 680 PS. Damit schafft man die 100 km/h auch in unter 4 Sekunden. Aber, und das bleibt bei Volvo so, alle Versionen sind bei maximal 180 km/ abgeregelt.

Die Basis startet bei 62.990 Euro und die Spitze geht bei 71.990 Euro los. Einen Cross Country für knapp unter 70.000 Euro gibt es auch noch. Basis ist im EX60 natürlich wieder Android Automotive mit Google-Diensten (auch schon Gemini).

Schönes Auto, gefällt mir gut, wäre genau mein Ding, ist aber wohl etwas teuer. Es gibt aber nicht viel zu meckern von meiner Stelle, wenn nicht zweites Kind, Haus und Co. im Nacken sitzen würden, wäre das definitiv ein sehr schönes Elektroauto.

Weitere Details gibt es auf der Webseite von Volvo.