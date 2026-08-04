Volvo EX50 kommt 2027: Ein wichtiges Elektroauto steht an

Vor ein paar Tagen haben wir das erste Mal von einem neuen Elektroauto namens Volvo EX50 erfahren, allerdings noch ohne weitere Details. Die Bezeichnung hat aber einige überrascht, denn einen XC50 gibt es im Portfolio von Volvo nicht.

Beim Volvo EX50 handelt es sich um eine etwas größere Version des Volvo EX40, so Automotive News Europe. Die Produktion des „V326“, wie der interne Codename lautet, ist für das Frühjahr 2027 geplant und das Modell kommt später im Jahr.

In einigen Märkten, wie den USA, wird der Volvo EX50 den Volvo EX40 ersetzen, dort soll es auch ein sehr wichtiges Elektroauto für die Zukunft werden. Basis ist die neue SPA3-Plattform, die Volvo auch beim kommenden EX60 nutzt. Offiziell hat Volvo den EX50 noch nicht bestätigt, könnte das aber noch in diesem Jahr tun.

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