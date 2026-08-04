Mobilität

Volvo EX50 kommt 2027: Ein wichtiges Elektroauto steht an

Autor-Bild
Von
|

Vor ein paar Tagen haben wir das erste Mal von einem neuen Elektroauto namens Volvo EX50 erfahren, allerdings noch ohne weitere Details. Die Bezeichnung hat aber einige überrascht, denn einen XC50 gibt es im Portfolio von Volvo nicht.

Beim Volvo EX50 handelt es sich um eine etwas größere Version des Volvo EX40, so Automotive News Europe. Die Produktion des „V326“, wie der interne Codename lautet, ist für das Frühjahr 2027 geplant und das Modell kommt später im Jahr.

In einigen Märkten, wie den USA, wird der Volvo EX50 den Volvo EX40 ersetzen, dort soll es auch ein sehr wichtiges Elektroauto für die Zukunft werden. Basis ist die neue SPA3-Plattform, die Volvo auch beim kommenden EX60 nutzt. Offiziell hat Volvo den EX50 noch nicht bestätigt, könnte das aber noch in diesem Jahr tun.

Mobilität | 4. August 2026

Audi A2 e-tron: Das neue Elektroauto überzeugt, hat aber ein Problem

Audi hat erste Medien eingeladen und sie einen Prototypen des kommenden A2 e-tron fahren lassen. Der Verbrauch war gut, aber…

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volvo EX50 kommt 2027: Ein wichtiges Elektroauto steht an
Weitere Neuigkeiten
James Bond 007 Amazon Prime Video Header
James Bond: Neuer 007 soll bis Ende des Jahres gefunden werden
in Unterhaltung
Apple Oktober Event 2023 Header Logo
„Apple macht hier einen Fehler“: Streit mit OpenAI eskaliert
in Marktgeschehen
Deutsche Bahn Ice 3neo Front Header
Verbraucherschützer kritisieren Verfügbarkeit von Super-Sparpreisen – Bahn weist Vorwürfe zurück
in Mobilität
1und1 Header Logo
Gericht kippt Klausel in Unlimited-Tarifen von 1&1
in News
Kraftfahrt-Bundesamt feiert 75-jähriges Bestehen und stellt Schwerpunkte für die kommenden Jahre vor
in Mobilität
Endlich: Google Home Speaker startet in Deutschland
in Smart Home
BMW verkauft Werbung im Auto als „besondere Überraschung für Kunden“
in Mobilität
Das neue Fold ist für Samsung eine Überraschung
in Smartphones
Google Pixel 11 Pro: Eine richtig gute Nachricht für das Flaggschiff
in Smartphones
Audi A2 e-tron: Das neue Elektroauto überzeugt, hat aber ein Problem
in Mobilität