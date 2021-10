WhatsApp und weitere Facebook-Dienste mit Störung

Ihr seid nicht alleine! Der mobile Messenger WhatsApp und weitere Facebook-Dienste wie Instagram oder auch das „soziale“ Netzwerk Facebook selbst haben aktuell mit einer großen Störung zu kämpfen. Nicht alle, aber sehr viele Nutzer berichten von Problemen mit den Diensten. Die Probleme treten nach aktuellem Stand wohl weltweit auf.

Betroffen sind viele Funktionen, wie zum Beispiel das Senden von Medien, also Fotos und Videos. Auch Sprachnachrichten sollen sich derzeit nicht problemlos verschicken beziehungsweise empfangen lassen. Zudem macht der WhatsApp Status generell Probleme. Bei Instagram und Facebook selbst laden aktuell gar keine Inhalte mehr – egal ob im Web oder in den Apps. Zumindest in meinem Test war dies der Fall.

Worin sich die Ausfälle begründen und in welchem Umfang sie auftreten, ist aktuell noch unklar. Sobald es weitere Informationen gibt, ergänze ich diese hier im Beitrag.

Update: WhatsApp hat sich zu Wort gemeldet und die Störung bestätigt. So heißt es:

Wir sind uns bewusst, dass einige Leute im Moment Probleme mit WhatsApp haben. Wir arbeiten daran, die Dinge wieder in den Griff zu bekommen und werden hier so bald wie möglich ein Update senden. Vielen Dank für Ihre Geduld!

Seid ihr aktuell von einer Störung von WhatsApp und den weiteren Facebook-Diensten betroffen? Dann meldet euch doch kurz in den Kommentaren.

