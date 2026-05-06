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Neue Details zum Zelda-Remake für die Switch 2

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Nintendo wird angeblich 2027 ein neues Zelda im 2D-Stil für die Switch 2 auf den Markt bringen, doch davor bekommen wir noch ein Remake für 2026. Wie wir vor ein paar Wochen erfahren haben, steht ein Remake von Zelda: Ocarina of Time an.

Laut „Nash Weedle“ ist es ein vollwertiges Remake und kein Remaster (was gut ist) und das Spiel sei sehr umfangreich und könnte sogar in zwei Parts aufgeteilt werden. Eines für den jungen Link in diesem Jahr und das zweite Spiel für 2027.

Daran glaube ich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich.

Die Ankündigung von Zelda: Ocarina of Time ist wohl für Juni vorgesehen, sofern Nintendo in diesem Jahr wieder seine große Nintendo Direct im Sommer abhält. Wir befinden uns auch noch im 40. Jubiläum von Zelda, vielleicht bekommt die Reihe auch eine eigene Direct, auf der man dann direkt noch das neue Zelda vorstellt.

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6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Twilight Princess wann? 🙃

    Mal schauen wie der Artstyle sein wird. Und an eine Teilung in zwei Teilen glaube ich auch nicht, aber andererseits reden wir hier von Nintendo und die machen gerne mal was Beklopptes. Insbesondere dann, wenn die mit irgendwas richtig erfolgreich waren. 😅

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