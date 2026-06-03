Gaming

PlayStation: Das ganz neue God of War ist offiziell

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare

Es hat sich immer wieder angedeutet und jetzt ist es offiziell, Sony hat im Rahmen der State of Play ein neues God of War angekündigt. Aber nicht direkt mit Kratos, sondern wie erwartet mit Faye. Der offizielle Titel lautet „God of War: Laufey“.

Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, aber laut Jason Schreier sei es nicht Jahre entfernt, 2026 kommt es nicht mehr, vermutlich also 2027.  Dafür hat man uns auf dem Event direkt das erste Gameplay gezeigt (was übrigens für 2027 spricht):

Wir bekommen also jetzt ein „God of War Universum“, so Sony, denn Laufey spielt parallel zu God of War und Ragnarök. Es ist nicht einfach nur eine kleine Geschichte rund um Faye, es ist eine weitere und große Geschichte in diesem Universum.

Das sei ein „massives Buch“, was da noch vor uns liegt und so sehr ich Kratos als Charakter auch mag, jedenfalls seit dem 2018er-Spiel, wo er mehr Tiefe bekam, so schön finde ich es auch, dass wir mal eine andere Sichtweise der Welt sehen.

Die Seite im PlayStation Store ist übrigens auch schon online.

PlayStation Studios: Verkaufszahlen der Spiele sind massiv eingebrochen

Sony erlebte 2020 bei den PlayStation Studios einen Peak mit fast 60 Millionen verkauften Einheiten bei den Spielen. Seit dem…

2. Juni 2026 | Jetzt lesen →
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Leo 🌟
    sagt am

    Hätten sie es nicht god of war genannt , würde es mehr Anklang finden mmn .

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Leo ⇡

      Ich denke nicht, denn es ist eine der bekanntesten Marken von Sony. Und man will ja ein Universum aufbauen, da muss man dann eine einheitliche „Übermarke“ finden, die alles vereint, was GoW ist.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation: Das ganz neue God of War ist offiziell
Weitere Neuigkeiten
Whoop 5 Mg Hand Header
Whoop ohne teures Abo: Diese App könnte das Problem lösen
in Wearables
Projekt Solara: Microsoft kündigt Ende von Apps und Betriebssystemen an
in Marktgeschehen
Zelda-Remake und mehr: Datum für die nächste Nintendo Direct
in Gaming
Apple könnte mit iOS 27 eine oft gewünschte Funktion bringen
in Firmware und Updates
Wolverine für die PS5: Ganz viel neues Gameplay des Marvel-Spiels
in Gaming
Google kündigt neue Android-Funktionen im Juni an
in Firmware und Updates
State of Play 2026: So verfolgt ihr das große PlayStation-Event live
in Events
Apple Watch 2027 könnte eine neue Display-Technologie mitbringen
in Wearables
Sachsen investiert Millionen in neue Ladepunkte für Dienstfahrzeuge
in Mobilität
Withings BodyFit: Das kann die ganz neue Waage
in Smart Home