PlayStation: Das ganz neue God of War ist offiziell

Es hat sich immer wieder angedeutet und jetzt ist es offiziell, Sony hat im Rahmen der State of Play ein neues God of War angekündigt. Aber nicht direkt mit Kratos, sondern wie erwartet mit Faye. Der offizielle Titel lautet „God of War: Laufey“.

Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, aber laut Jason Schreier sei es nicht Jahre entfernt, 2026 kommt es nicht mehr, vermutlich also 2027. Dafür hat man uns auf dem Event direkt das erste Gameplay gezeigt (was übrigens für 2027 spricht):

Wir bekommen also jetzt ein „God of War Universum“, so Sony, denn Laufey spielt parallel zu God of War und Ragnarök. Es ist nicht einfach nur eine kleine Geschichte rund um Faye, es ist eine weitere und große Geschichte in diesem Universum.

Das sei ein „massives Buch“, was da noch vor uns liegt und so sehr ich Kratos als Charakter auch mag, jedenfalls seit dem 2018er-Spiel, wo er mehr Tiefe bekam, so schön finde ich es auch, dass wir mal eine andere Sichtweise der Welt sehen.

Die Seite im PlayStation Store ist übrigens auch schon online.

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