100 Millionen: PlayStation 5 erreicht großen Meilenstein

Sony hat die Marke von 100 Millionen Einheiten bei der PlayStation 5 (und PS5 Pro) geknackt, das geht aus einer offiziellen Seite für Investoren hervor. Der Meilenstein wurde demnach am 10. November erreicht, man konnte also 2 Millionen Einheiten der Konsole im Oktober verkaufen. GTA 6 dürfte die treibende Kraft gewesen sein.

Die PlayStation 5 ist sehr erfolgreich

Es hat sich angedeutet, dass Sony die 100 Millionen in diesem Quartal knacken wird und es wäre möglich, dass wir diese Woche auch noch eine Meldung dazu sehen, das ist immerhin ein großer Meilenstein bei Konsolen. Damit liegt die PS5 übrigens in etwa auf dem Level der PS4 und nur wenige Millionen Einheiten (ca. 3) dahinter.

Bedenkt man, dass die Konsole mit der Zeit immer teurer wurde, das passende Zubehör fast komplett ignoriert wurde und die PlayStation Studios mit einer eher schlecht umgesetzten Strategie zu tun hatten (und es zum Start der Generation eine heftige Chipkrise gab), dann kann man von einem großen Erfolg sprechen.

Doch ich bleibe dabei, dieser wurde bei dieser Generation vor allem von anderen Entwicklern getragen, was man auch in den Geschäftszahlen immer wieder sieht.

PlayStation 5 dürfte Top 3 anpeilen

Die PlayStation 5 liegt damit weiterhin auf Platz 6 der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten, wird die Wii von Nintendo (101,63 Millionen) und erste PlayStation (102,49 Millionen) aber sicher bald ablösen. Dank GTA 6 vielleicht sogar in diesem Jahr.

Die PlayStation 4 mit 117,2 Millionen Einheiten halte ich auch für realistisch, falls die PlayStation 6 nicht doch nicht 2027 und erst 2028 kommt. Sollte die PS6 wirklich Ende 2028 erscheinen, dann könnte die PS5 die PS4 durchaus noch überholen.

Aber die Nachfrage geht zurück und man merkt, dass sechs Jahre und ca. 100 Millionen Einheiten eine Grenze bei Konsolen sind, daher kommt dann auch meist neue Hardware. Es gibt Ausnahmen, wie die PS2 und die erste Switch, die beide die 150 Millionen geknackt haben, aber damit rechne ich bei der PS5 definitiv nicht.

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