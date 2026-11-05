Gaming

Trotz GTA 6: Die PlayStation 5 bricht weiter ein

Oliver Schwuchow
Von

Wenn man bedenkt, wie sich der Markt für Konsolen in den letzten Monaten bei den Preisen und der Verfügbarkeit entwickelt hat, dann sind 2,6 Millionen verkaufte Einheiten der PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro im dritten Quartal 2026 okay.

Doch mit Blick auf das Vorjahresquartal, und so tickt der Aktienmarkt, entspricht das einem Einbruch von über 30 Prozent, denn da waren es in diesem Zeitraum noch 4 Millionen Einheiten. Der Abwärtstrend der PS5-Konsole hält weiterhin an.

PlayStation 5 knackt bald 100 Millionen

Insgesamt kommt die PlayStation 5 damit auf 97,9 Millionen Einheiten, man dürfte die 100 Millionen also in diesem Quartal knacken. Diese Generation liegt damit aber etwa 5 Millionen Einheiten hinter der letzten Generation. Wobei es die PS5 eben deutlich schwerer hat, die PS4 war zu diesem Zeitpunkt schon deutlich günstiger.

Doch man merkt, dass selbst GTA 6, was die Nachfrage in diesem Quartal vielleicht nochmal positive beeinflussen könnte, das Ende einer Konsolengeneration nicht mehr aufhalten kann. Ohne GTA 6 wäre die Lage sicher noch deutlich schlimmer.

Ich weiß, dass viele der Meinung sind (ich auch), dass die Hardware der PS5 noch ausreicht (vor allem der PS5 Pro, wenn PSSR richtig genutzt wird), aber die Zahlen sind der beste Indikator, dass die PlayStation 6 nicht mehr so weit entfernt ist. Und wenn sie doch nicht 2027 kommt, dann spätestens 2028 mit der ganz neuen Xbox.

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