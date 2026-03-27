Gaming

Bis zu 900 Euro: Die PlayStation 5 wird ab April deutlich teurer

Autor-Bild
Von
Google News
|

Es hat sich gestern bereits angedeutet und galt als sicher, da es von einer sehr guten Quelle kam, jetzt hat es Sony bestätigt. Das komplette PS5-Ökosystem wird teurer, spürbar teurer. Die neuen Preise sind schon ab dem 2. April 2026 gültig.

Eine PlayStation 5 soll dann in Zukunft 599,99 Euro als digitale Version kosten, mit Lautwerk sind es 649,99 Euro und die PlayStation 5 Pro kostet dann stolze 899,99 Euro. Schlagt bei Interesse noch heute bei Amazon und Co. zu, bevor es hochgeht.

Das ist aber definitiv die absurdeste Konsolengeneration aller Zeiten, denn die PS5 ist 150 Euro günstiger gestartet und normalerweise wäre jetzt, kurz vor der PS6, der Zeitpunkt für krasse Aktionen. Es gibt auch immer wieder Angebote, die kann man weiterhin abwarten, aber der Preis der Konsole geht grundsätzlich nach oben.

Meine Vermutung ist, dass wir im Sommer noch vereinzelte Angebote sehen, aber spätestens mit dem Marketing für GTA 6 wird die Nachfrage ansteigen und ich wäre mir nicht so sicher, dass es da im Herbst/Winter 2026 richtig gute Angebote gibt.

PS: Der PlayStation Portal wird mit 249,99 Euro ebenfalls etwas teurer. Die neue OLED-Version, die Ende 2026 kommen soll, könnte also über 300 Euro kosten.

Netflix Logo 2025 Neu

Netflix wird teurer: Höhere Preise für 2026 im Anmarsch

Netflix erhöht die Preise nach knapp einem Jahr erneut, wenn auch vorerst nur in den USA, ich rechne allerdings auch…

27. März 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Bis zu 900 Euro: Die PlayStation 5 wird ab April deutlich teurer
Weitere Neuigkeiten
Avm Fritzsmart Energy 250 Stromzaehler
Smart-Meter-Schock: Behörde greift hart durch
in Smart Home
ROSSMANN testet humanoiden Roboter in der Logistik
in Handel
Fahren Fahrer Auto
Neue Regeln ab 2027: Das soll sich für Fahrschüler ändern
in Dienste
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket wird automatisch teurer
in Mobilität
RTL setzt auf KI: Serien werden plötzlich neu geschrieben
in Unterhaltung
Santander Bank
3,30 Prozent aufs Tagesgeld: Santander dreht an der Zinsschraube
in Fintech
Klarna Festgeld+: Diese Zinserhöhungen wurden vollzogen
in Fintech
ING kombiniert 100 Euro-Kontobonus und Tagesgeldaktion mit 3 % p. a.
in Fintech
Hier könnt ihr den neuen Kia EV2 konfigurieren
in Mobilität
Android 17 ist fast fertig: Google gibt neues Update frei
in Firmware