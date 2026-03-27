Bis zu 900 Euro: Die PlayStation 5 wird ab April deutlich teurer

Es hat sich gestern bereits angedeutet und galt als sicher, da es von einer sehr guten Quelle kam, jetzt hat es Sony bestätigt. Das komplette PS5-Ökosystem wird teurer, spürbar teurer. Die neuen Preise sind schon ab dem 2. April 2026 gültig.

Eine PlayStation 5 soll dann in Zukunft 599,99 Euro als digitale Version kosten, mit Lautwerk sind es 649,99 Euro und die PlayStation 5 Pro kostet dann stolze 899,99 Euro. Schlagt bei Interesse noch heute bei Amazon und Co. zu, bevor es hochgeht.

Das ist aber definitiv die absurdeste Konsolengeneration aller Zeiten, denn die PS5 ist 150 Euro günstiger gestartet und normalerweise wäre jetzt, kurz vor der PS6, der Zeitpunkt für krasse Aktionen. Es gibt auch immer wieder Angebote, die kann man weiterhin abwarten, aber der Preis der Konsole geht grundsätzlich nach oben.

Meine Vermutung ist, dass wir im Sommer noch vereinzelte Angebote sehen, aber spätestens mit dem Marketing für GTA 6 wird die Nachfrage ansteigen und ich wäre mir nicht so sicher, dass es da im Herbst/Winter 2026 richtig gute Angebote gibt.

PS: Der PlayStation Portal wird mit 249,99 Euro ebenfalls etwas teurer. Die neue OLED-Version, die Ende 2026 kommen soll, könnte also über 300 Euro kosten.

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