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1&1 erweitert sein Glasfasernetz mit neuer Partnerschaft

René Hesse
Von
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1&1 erhält Zugang zu den Glasfasernetzen der Thüringer Netkom und erreicht damit zehntausende weitere Haushalte.

1&1 und die Thüringer Netkom haben eine langfristige Kooperation vereinbart. Die lokalen Netze der Thüringer Netkom werden dafür mit dem bundesweiten Transportnetz von 1&1 verbunden. Auch kleine Unternehmen und Freiberufler können die zusätzlichen Angebote nutzen.

Die Vereinbarung gilt nicht nur für bestehende Anschlüsse. Auch künftige Ausbaugebiete der Thüringer Netkom sollen einbezogen werden. Dadurch soll die Zahl der für 1&1 erreichbaren Anschlüsse kontinuierlich steigen.

1&1 bietet bis zu 1.000 MBit/s im Netz der Thüringer Netkom

Die wichtigsten Eckdaten der Kooperation:

  • mehrere zehntausend Anschlüsse zum Start
  • Glasfasertarife mit bis zu 1.000 MBit/s
  • künftige Ausbaugebiete werden ebenfalls einbezogen
  • Thüringer Netkom betreibt mehr als 7.800 Kilometer Glasfasernetz

Das Netz der Thüringer Netkom umfasst nach Unternehmensangaben mehr als 450.000 Faserkilometer. Das Unternehmen bezeichnet sein Festnetz als das zweitgrößte in Thüringen nach dem Netz der Deutschen Telekom.

Für Kunden bedeutet die Kooperation vor allem mehr Auswahl auf bereits vorhandenen Glasfaseranschlüssen. Ich halte solche offenen Netze für sinnvoll, weil zusätzliche Anbieter den Wettbewerb erhöhen und vorhandene Infrastruktur besser auslasten können.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →


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