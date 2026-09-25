nPerf vergleicht 5G-Abdeckung von Telekom, Vodafone und O2

Die Telekom erreicht im nPerf-Barometer mit 81,26 Prozent den höchsten Index für die 5G-Abdeckung in Deutschland.

Vodafone folgt mit 71,01 Prozent, während O2 auf 68,95 Prozent kommt. Grundlage sind Messungen, die Nutzer über die Android-App von nPerf durchgeführt haben. Auch regional zeigen sich deutliche Unterschiede.

Telekom führt auch bei der 4G-Abdeckung

Bei 4G liegt die Telekom mit 96,90 Prozent ebenfalls vorn. O2 erreicht 96,19 Prozent und Vodafone 95,26 Prozent. Die Abstände fallen damit deutlich kleiner aus als bei 5G.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Telekom: 81,26 % bei 5G und 96,90 % bei 4G

Vodafone: 71,01 % bei 5G und 95,26 % bei 4G

O2: 68,95 % bei 5G und 96,19 % bei 4G

Bremen erreicht bei 5G 91,0 %, Brandenburg 65,3 %

Damit liegen zwischen dem stärksten und schwächsten Bundesland bei 5G satte 25,7 Prozentpunkte. Das ist durchaus bemerkenswert. NPerf sieht in den Ergebnissen einen Indikator für regionale und betreiberspezifische Unterschiede der Netzabdeckung.

Ich finde vor allem den großen Abstand zwischen den Bundesländern interessant. Die bundesweiten Werte zeigen zwar einen klaren Vorsprung der Telekom, für Kunden dürfte aber weiterhin entscheidend sein, wie gut das jeweilige Netz am eigenen Wohn- und Arbeitsort ausgebaut ist.

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