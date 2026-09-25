VW ID Tiguan kommt: Volkswagen nennt Datum

Der VW ID.4 bekommt ein großes Upgrade, so groß, dass man dem Modell einen neuen Namen spendiert, der seit Jahren beliebt als Verbrenner ist: Tiguan. Nach dem VW ID Polo also das zweite Elektroauto von VW mit klassischen Namen.

Die Weltpremiere des VW ID Tiguan ist heute für den 9. Oktober bestätigt worden, nur noch wenige Tage bis wir den neuen SUV sehen, das vielleicht wichtigste ID-Modell der kommenden Jahre. Dann übrigens ohne VW ID.5, denn dieser erhält kein Upgrade mehr und wird aus dem Portfolio genommen, nur der VW ID.4 lebt weiter.

Da es vorher keinen ID.2 gab, kann man nicht beurteilen, was den ID Polo jetzt zum Polo macht, aber beim ID.3 entschied man sich gegen den ID Golf und nannte das Upgrade vorerst ID.3 Neo. Technisch wird der neue VW ID.4 auch nicht besser sein, es ist MEB+ als Basis, mal schauen, warum der also diesen Namen „verdient“ hat.

PS: Mit einer guten Antwort auf diese Frage rechne ich nicht, ich weiß auch, dass sich Volkswagen den „VW ID Golf“ für die SSP-Plattfrom in ein paar Jahren aufhebt.

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