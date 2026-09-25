Apple sammelt jetzt neue Kartendaten in Deutschland

Apple hat in Deutschland eine neue Datenerhebung für Apple Maps gestartet, die bis zum 31. Dezember 2026 läuft.

Die Erfassung läuft seit dem 23. September und wird von Apple als „Transit“-Datenerhebung geführt. Dabei kommen iPhones und iPads zum Einsatz. Die gewonnenen Daten sollen unter anderem dazu dienen, Apple Maps zu verbessern und Karteninformationen aktuell zu halten.

Apple Maps sammelt neue Daten mit iPhone und iPad

Die neue Erhebung unterscheidet sich von den bekannten Kamerafahrzeugen und Rucksack-Systemen. Apple setzt bei den Transit-Erfassungen auf mobile Geräte. Solche Erhebungen führt das Unternehmen auch in anderen Ländern durch.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Zeitraum: 23. September bis 31. Dezember 2026

Erfassungstyp: Transit

Technik: iPhone und iPad

Zweck: Verbesserung und Aktualisierung von Apple Maps

Apple weist darauf hin, dass bei seinen Bilderfassungen Datenschutzmaßnahmen gelten. Gesichter und Kennzeichen werden bei Bildern, die in „Umsehen“ veröffentlicht werden, unkenntlich gemacht. Unscharf gemachtes Bildmaterial kann laut Apple außerdem zur Verbesserung weiterer Produkte und Dienste sowie zum Training von Modellen für Bilderkennung, Bilderzeugung und Bildverbesserung verwendet werden.

Ich finde vor allem den Einsatz von iPhone und iPad interessant. Apple erweitert damit seine Datenerfassung abseits klassischer Kamerafahrzeuge und kann Karteninformationen offenbar flexibler aktualisieren. Für Nutzer dürfte sich das langfristig vor allem in aktuelleren und detaillierteren Kartendaten bemerkbar machen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗