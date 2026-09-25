Netflix Neuheiten im Oktober 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie gewohnt hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat angekündigt. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die Oktober-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

East of Eden – 01.10.2026 – Drama

Anfang des 20. Jahrhunderts treibt eine unabhängige Frau einen Keil zwischen zwei Brüder und entfacht damit ein Drama, das sich über zwei Generationen erstreckt.

Below – 08.10.2026 – Thriller

Ein rätselhaftes Meereswesen terrorisiert eine Küstenstadt. Um seine Familie und seine bedrohte Lebensweise zu retten, stellt sich ein Fischer der Gefahr aus der Tiefe.

Haunted Hotel: Staffel 2 – 09.10.2026 – Comedy

Katherine und ihre Familie leben sich ein, während immer mehr übernatürliche Probleme auftauchen. Aber kann ein Spukhotel jemals ein Zuhause werden?

Die Falle – 13.10.2026 – Thriller

Zehn Jahre lang verließ Lisa Konrad nach dem Mord an ihrer Schwester nicht das Haus. Als sie plötzlich dem Mörder gegenüberzustehen glaubt, wagt sie einen riskanten Schritt.

Das neue Stanford-Prison-Experiment – 21.10.2026 – Reality TV

In dieser Neuauflage der berüchtigten Studie verbringen 30 Menschen zwei Wochen im Gefängnis. Wandelnde Machtverhältnisse zeigen, wozu sie fähig sind.

Nobody Wants This: Staffel 3 – 22.10.2026 – Comedy

Inmitten von Geschwisterdrama, Einmischung der Mütter und einem Sprung ins Ungewisse gehen Joanne und Noah in ihrer Beziehung den nächsten Schritt.

Lupin: Teil 4 – 23.10.2026 – Drama

Nach vier Jahren Gefängnis ist Assane bereit für einen Neuanfang mit der Familie. Doch als er von einer unbekannten Person imitiert wird, kehrt der geniale Lupin zurück.

Minimum Wage – 26.10.2026 – Comedy

Basierend auf den viralen Social-Media-Shorts: Jugendliche halten eine Pizzeria am Laufen, während sie mit Mindestlohn und Schule ringen.

Haustausch – 30.10.2026 – Drama

Ein Haustausch zwischen Sizilien und Stockholm wird zum Albtraum, als zwei Paare vor nichts zurückschrecken, um sich und ihre Geheimnisse zu schützen.

The Ramparts of Ice: Staffel 2 – 01.10.2026 – Anime

Koyuki sehnt sich nach Minato, der sich auf dünnem Eis bewegt. Miki und Yotas Verhältnis ist angespannt. Können die vier Klarheit über ihre Gefühle bekommen?

#Love – 02.10.2026 – Romance

Die Gründerin einer Dating-App und ihr Konkurrent stellen ihre Theorien zur Liebe auf die Probe: Kann man in 60 Tagen den*die Richtige*n finden?

Ranma1/2: Staffel 3 – 03.10.2026 – Anime

Weitere Rivalen und Missgeschicke folgen Ranma und Akane, während Cologne Ryoga trainiert, ein Kekskrieg außer Kontrolle gerät und Shampoo neue Pläne schmiedet.

Blue Box: Staffel 2 – 04.10.2026 – Anime

Während Taiki und Chinatsu ihre aufkeimenden Gefühle ergründen, überschatten eine zerbrochene Freundschaft und harte Konkurrenz den Weg zur Meisterschaft.

Love Village: Staffel 3 – 06.10.2026 – Reality TV

Am Fuße des Fuji kommt eine neue Gruppe liebenswerter, unbeholfener Erwachsener zusammen, wo sie offen lachen, weinen, streiten und nach ihrer letzten Liebe suchen.

Im Kreis der Korruption – 07.10.2026 – Thriller

Der Mord an einer beliebten Schauspielerin öffnet eine Büchse der Pandora voller Geheimnisse und Spionage, die eine langjährige Freundschaft zerstören könnte.

Maschi veri: Staffel 2 – 07.10.2026 – Comedy

Mattia, Luigi, Riccardo und Massimo versuchen weiterhin, sich an neue Männlichkeits-Maßstäbe anzupassen, während neue Jobs und alte Flammen sie auf Trab halten.

Ist das Kuchen? Halloween: Staffel 2 – 09.10.2026 – Reality TV

Sechs talentierte Backkünstler*innen stellen ihr Können unter Beweis, als sie Halloween-Leckereien zaubern, um die Jury – und den großen Preis – für sich zu gewinnen.

Take Charge of My Heart – 09.10.2026 – Romance

Ein Konzernerbe mit einem Kunstherz trifft auf eine Frau, die buchstäblich elektrisierend ist. Sie schließen einen Deal, der sein Herz höherschlagen lässt.

100 Days of Deception – 10.10.2026 – Drama

Eine Taschendiebin, die von Freiheit träumt, nimmt ihren gefährlichsten Job an: undercover die Geheimnisse der japanischen Kolonialregierung stehlen.

Love Is Blind: S11: Boston – 14.10.2026 – Reality TV

Singles in Boston möchten ihre*n Seelenverwandte*n finden und sich blind verloben. Treten sie vor den Altar oder scheitert die Liebe an Äußerlichkeiten?

Hollywood Arts – 15.10.2026 – Kids

Der Unterricht an der Hollywood Arts hat wieder begonnen. Die selbst ernannte Ikone Trina Vega versucht erneut, talentierten Teenager*innen zu Berühmtheit zu verhelfen.

Diplomatische Beziehungen: Staffel 4 – 15.10.2026 – Drama

Während Kate um ihre Ehe kämpft, droht ein schockierender Angriff und eine rücksichtslose Vertuschung das amerikanisch-englische Bündnis zu zerstören.

Krumme Dinger am Bosporus – 16.10.2026 – Comedy

Als einem legendären Gauner eine sagenhafte Schatzkarte in die Hände fällt, beschließt er, ein letztes großes Ding zu drehen, bevor er alles an den Nagel hängt.

Cyberpunk: Edgerunners 2 – 20.10.2026 – Anime

Neue Crew. Dieselbe Hölle. Eine unverbrauchte Söldnergruppe zieht in dieser eigenständigen Story aus der Welt von „Cyberpunk 2077“ durch Night City.

Mütter der Pinguine: Staffel 2 – 21.10.2026 – Drama

Entschlossen, ihre eigene Schule aufzumachen, stehen Kama, Ula, Tatiana und Jerzy vor ganzen neuen Herausforderungen bei der Betreuung ihrer Kinder.

Did Someone Happen to Mention Me? – 22.10.2026 – Drama

Gen, der berühmteste Theaterschauspieler Japans, gerät plötzlich in Vergessenheit. Von Geltungsdrang getrieben versucht er in dieser Komödie, ein Comeback zu schaffen.

Der Grande de España – 23.10.2026 – Comedy

Ein verarmter Marquis will sein verfallenes Anwesen schnell loswerden. Eine mysteriöse Millionärin scheint seine Rettung zu sein – doch diese hat ihre eigenen Pläne.

Das Talent zur Täuschung – 28.10.2026 – Drama

Ein millionenschwerer Kunstraub bringt gefährliche Geheimnisse ans Licht und bringt eine Mutter, ihre Tochter und eine Betrügerin gegeneinander auf.

Balaraw: Blood Island – 29.10.2026 – Horror

Die Suche nach ihrer vermissten Mutter führt eine Frau auf eine unheimliche Insel, wo ihr Überleben, dunkle Geheimnisse und ihre Identität auf dem Spiel stehen.

Akka – 30.10.2026 – Thriller

How to Ruin Diwali – 30.10.2026 – Comedy

Geheimnisse gefährden das Diwali-Fest, als eine heimliche Verlobung eine stolze Zulu-Familie und eine indische Arztdynastie unter ein Dach zwingt.

Netflix Filme

Animals – 09.10.2026 – Thriller

Nach der Entführung ihres Sohnes kämpfen ein L.A.-Bürgermeisterkandidat und seine Frau um das Lösegeld – und geraten in ein moralisches Dilemma, das sie zu extremen Entscheidungen zwingt.

Der Schneesturm – 15.10.2026 – Comedy

Als eine alte Uni-Clique wegen eines Sturms in einer Luxus-Lodge feststeckt, wird aus dem zivilisierten Geburtstagsdinner prompt ein Chaos aus Verrat und Groll.

Das Geschenk – 30.10.2026 – Comedy

Ein fragwürdiges Geschenk und ungestüme Gäste werfen einen perfekt geplanten Kindergeburtstag aus der Bahn. Kollidierende Weltbilder und Familiendrama sorgen für lustiges Chaos.

Crazy Rich, Incredibly Broke – 01.10.2026 – Comedy

Als die stinkreichen AlThahabis erfahren, dass sie pleite sind, müssen sie ihren Wohlstand wohl oder übel vortäuschen, um über die Runden zu kommen.

Doing Life – 02.10.2026 – Drama

Eine alleinerziehende Mutter und ein inhaftierter Mann freunden sich über gefühlvolle Briefe miteinander an und öffnen dabei eine Tür zu Erlösung, Hoffnung und Liebe.

Mniej obcy – 07.10.2026 – Drama

Als Frontmann der polnischen Rockband Lady Pank prägt Jan Borysewicz mit seiner Musik eine gesamte Generation – und erleidet selbst einige Familientragödien.

Seriously Single Too – 16.10.2026 – Comedy

Dineo und Noni machen gerne zusammen Party – doch dann passiert das, wovor sich die besten Freundinnen immer schon fürchteten: Nonis Freund hält spontan um ihre Hand an.

Lo dejamos acá – 16.10.2026 – Drama

In dieser bissigen argentinischen Komödie überschreitet ein Psychoanalytiker die Grenzen der klassischen Therapie, um einem Autor mit Schreibblockade zu helfen.

Gegen den Hurrikan – 23.10.2026 – Drama

Wirpul und sein Halbbruder kämpfen während des Hurrikans Otis in Acapulco ums Überleben. Ihr brüderlicher Zusammenhalt und Mut verwandelt Not in Hoffnung.

Wir – nur ein bisschen besser – 29.10.2026 – Comedy

Als eine unabhängige Frau und ein familienorientierter Mann ein Kind adoptieren wollen, treten ihre Gegensätzlichkeiten zutage und ihre Liebe wird auf den Prüfstand gestellt.

Auf Kollisionskurs – 30.10.2026 – Thriller

Spanien, 2013. Nach einem Banküberfall bringt ein Unfall während der Flucht die verborgene Seite aller Beteiligten sowie Verrat und deren Lügen zum Vorschein.

Netflix Dokumentationen

Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende – 02.10.2026 – Documentary

1994: Der Beginn einer Legende! Michael Schumacher holt seinen ersten WM-Titel – hautnah erzählt, u.a. durch Interviews mit Corinna Schumacher und spektakulärem Archivmaterial.

TYSON – 13.10.2026 – Documentary

Diese spannende vierteilige Dokuserie beleuchtet das explosive Leben von Mike Tyson, einer der gefürchtetsten und faszinierendsten Figuren der Sportgeschichte.

Who Is Martin Mull? – 07.10.2026 – Documentary

Er war ein begnadeter Comedian – doch sein wahres Genie lag woanders. Diese starbesetzte Doku beleuchtet Martin Mulls lebenslange, große Leidenschaft für die Kunst.

Norm: The Tale of Norm Macdonald – 16.10.2026 – Documentary

Anziehend wie ein Wurmloch: Doku über Norm Macdonald, den Meister des staubtrockenen Humors, dessen Leben und Karriere ebenso kompromisslos wie voller Gegensätze verliefen.

The Disciple: Cilvaringz und der Wu-Tang Clan – 16.10.2026 – Documentary

Diese Doku handelt von Cilvaringz‘ Weg vom Fan zum Ruhm mit dem Wu-Tang Clan und der Entstehung des berüchtigten Albums „Once Upon a Time in Shaolin“.

Paralyzed by Hope: The Maria Bamford Story – 23.10.2026 – Documentary

In dieser Doku verwandelt die Komikerin Maria Bamford ihre persönlichen Erfahrungen mit psychischen Problemen in lustiges und inspirierendes Material.

The One About Matthew Perry – 27.10.2026 – Documentary

Diese Dokuserie erzählt von den Hollywood-Erfolgen, den Suchtproblemen und dem tragischen Tod des beliebten „Friends“-Stars aus Sicht seines Umfelds.

SCTV: The Greatest Show You’ve Never Heard Of – 30.10.2026 – Documentary

Die legendären „SCTV“-Mitglieder kommen in dieser Doku zusammen, um munter zu feiern, wie eine lustige kanadische Sketch-Show Geschichte schrieb.

Netflix Comedy Specials

Mojo Brookzz: I Know You Lying – 06.10.2026 – Standup

In seinem ersten Netflix-Special lässt sich Mojo Brookzz über schräge Beziehungen, die wilde BBL-Kultur und das Geschenk seiner Nichte aus.

Zainab Johnson: Toxically Optimistic – 27.10.2026 – Standup

In ihrer Stand-up-Show erzählt Zainab Johnson von einer Waffen-Offenbarung, einer Tesla-Krise und ihrer Überzeugung, in allem das Positive zu sehen.

Netflix Live Events

WWE Money in the Bank: Staffel 17: 2026 – 10.10.2026 – Action

Superstars erklimmen die Leiter des Ruhms auf der Jagd nach dem begehrten „Money in the Bank“-Vertrag, der ihnen die Chance auf einen Weltmeistertitel garantiert.

Six Kings Slam: Staffel 2 – 21.10.2026 – Sports Non-Fiction

Sechs Könige, eine Krone. Die weltbesten Tennisspieler treten in Riad, Saudi-Arabien, zu einem Live Kräftemessen der Superstars gegeneinander an.

Beat Luke Littler – 30.10.2026 – Sports Non-Fiction

Netflix Kinder- und Familienserien

Unicorn Academy: Enthüllte Geheimnisse: Kapitel 2 – 08.10.2026 – Kids

Als seltsame Ereignisse die Unicorn Academy bedrohen, müssen die Saphire mit unerwarteten Verbündeten eine bezaubernde Legende ergründen.

Netflix Podcasts

Couldn’t Agree Less with Allison & Isaac – 22.10.2026 – TV Variety & Talk Shows

Geld, Kindererziehung, Eifersucht und Schwiegereltern: In diesem lustigen Podcast nehmen Allison Kuch und Isaac Rochell kein Blatt vor den Mund.

Lizenztitel

Matlock – 01.10.2026 – Drama

Nach einer privaten Tragödie kehrt die Anwältin Madeline Matlock aus dem Ruhestand zurück, um mit ihrem sanften Wesen und scharfen juristischen Verstand Fälle zu lösen.

Die Biene Maja: Season 2 – 01.10.2026 – Kids

Im Bienenstock hat Maja das Sagen und sie hilft ihren Insektenfreund*innen bei allerlei Problemen: Diebe, laute Drillinge und eine bedrohliche Spinne.

The Hunting Wives – 02.10.2026 – Drama

Sophie zieht von Neuengland nach Ost-Texas und wird in das faszinierende Leben der wohlhabenden Margot verwickelt, deren Hausfrauen-Clique mörderische Geheimnisse verbirgt.

Mayor of Kingstown Staffel 1-4 – 05.10.2026 – Drama

Die mächtige Familie McLusky versucht, in Kingstown, Michigan, wo sich alles um die Gefängnisindustrie dreht, einen zerbrechlichen Frieden zu erhalten.

The Alto Knights – 05.10.2026 – Drama

Als Mafiaboss Frank Costello ein Attentat überlebt, hinter dem sein einstiger Freund Vito Genovese steckt, will er sich zur Ruhe setzen. Doch es kommt zum tödlichen Machtkampf.

Die Ironie des Lebens – 06.10.2026 – —

Der alternde Komiker Edgar plant sein Comeback, als er erfährt, dass seine Ex-Frau unheilbar an Krebs erkrankt ist. Kann er sich mit ihr und den Kindern versöhnen?

My Hero Academia: Vigilantes Staffel 1&2 – 06.10.2026 – Anime

Fire Spike – 12.10.2026

Komm mit! Spike, Sparkle, Baby Goo und ihre Freunde erleben spannende Abenteuer, bei denen das Lernen über Freundschaft, große Gefühle und sichere Entscheidungen Spaß macht.

Extrawurst – 15.10.2026 – Comedy

Bei einer Sitzung im Tennisclub eskaliert der Vorschlag, einen zweiten Grill für die Vereinsfeier zu kaufen, zu einer Debatte über Integration und kulturelle Identität.

Ein Minecraft Film – 19.10.2026 – Fantasy

Eine Gruppe von Außenseitern landet in einer skurrilen, fantasievollen und kubischen Oberwelt und muss mit Kreativität ihre Gefahren überwinden, um nach Hause zurückzufinden.

Halloween Kills – 20.10.2026 – Horror

Michael Myers ist seinem feurigen Grab entkommen und setzt seinen blutigen Feldzug fort. Eine Bürgerwehr will dem Alptraum ein für alle Mal ein Ende setzen.

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