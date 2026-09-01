150 Euro Cashback: So funktioniert die neue comdirect-Aktion

Die comdirect bietet Girokonto-Neukunden bis zu 150 Euro Cashback für Zahlungen mit der Visa-Debitkarte.

Die Aktion läuft vom 1. September bis einschließlich 18. Oktober 2026. Neukunden erhalten in den ersten drei Monaten nach der Kontoeröffnung 5 Prozent Cashback auf berechtigte Einkäufe mit der comdirect Visa-Debitkarte.

Pro Monat berücksichtigt comdirect dabei Einkäufe im Wert von maximal 1.000 Euro. Damit sind monatlich höchstens 50 Euro und über drei Monate insgesamt bis zu 150 Euro Cashback möglich.

comdirect Cashback: Bedingungen und Auszahlung

Die wichtigsten Konditionen der Aktion im Überblick:

5 Prozent Cashback auf berechtigte Karteneinkäufe

maximal 50 Euro Cashback pro Monat

insgesamt bis zu 150 Euro innerhalb von drei Monaten

Aktionszeitraum vom 1. September bis 18. Oktober 2026

Als Neukunde gilt, wer in den sechs Monaten vor der Kontoeröffnung kein comdirect-Kunde war. Zusätzlich muss bei der Kontoeröffnung die Einwilligung für Werbeinformationen per E-Mail erteilt und für drei Monate aufrechterhalten werden.

Nicht berücksichtigt werden unter anderem Bargeldabhebungen, Wallet-Aufladungen sowie Zahlungen rund um Kryptowährungen, Glücksspiel, Wetten und Inkassodienstleistungen. Das Cashback schreibt comdirect nach eigenen Angaben bankarbeitstäglich automatisch dem verknüpften Girokonto gut.

Ich finde die Aktion vor allem für Kunden interessant, die ihre alltäglichen Ausgaben ohnehin per Debitkarte bezahlen. Die maximale Prämie setzt allerdings monatliche Kartenzahlungen von 1.000 Euro und die Zustimmung zu Werbe-E-Mails voraus. Eine doch recht deutliche Hürde.

Zum Girokonto der comdirect →

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