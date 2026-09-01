Fintech

Klarna lockt Neukunden jetzt mit 3 Prozent Zinsen

René Hesse
Von

Das Finanzunternehmen Klarna bietet Neukunden beim Flexkonto vorübergehend einen Aktionszins von 3,00 Prozent pro Jahr.

Die Aktion läuft vom 1. bis zum 30. September 2026. Teilnahmeberechtigt sind Kunden, die am 1. September noch kein Klarna Flexkonto besitzen. Der erhöhte Zinssatz gilt anschließend bis zum 31. Dezember 2026.

Klarna Flexkonto: Konditionen der Zinsaktion

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick:

  • 3,00 Prozent Zinsen p. a. brutto bis 31. Dezember 2026
  • 1,95 Prozent p. a. variabler Zinssatz nach Aktionsende
  • maximal 50.000 Euro Einlage je Flexkonto
  • bis zu drei Flexkonten pro Kunde möglich

Damit können Kunden rechnerisch bis zu 150.000 Euro auf drei Flexkonten verteilen. Der Aktionszins wird allerdings nur Neukunden gewährt, welche die genannten Voraussetzungen erfüllen. Danach greift nach aktuellem Stand der variable Standardzins von 1,95 Prozent pro Jahr.

Zum Klarna Flexkonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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