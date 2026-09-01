Revolut startet KI-Assistenten AIR in Europa

Revolut startet mit AIR einen KI-Assistenten, der Ausgaben, Investments und Reisen direkt innerhalb der App verwalten kann.

AIR, kurz für AI by Revolut, wird ab dem 1. September 2026 schrittweise in Europa freigeschaltet. Deutschland und Österreich gehören zum Startgebiet. Der Finanzdienstleister zählt nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 80 Millionen Kunden weltweit.

Nutzer können AIR in natürlicher Sprache nach ihren Ausgaben fragen, Abonnements verwalten, Karten sperren oder Informationen zum eigenen Investmentportfolio abrufen.

Auch Reiseplanung gehört zum Funktionsumfang. Der Assistent soll Ziele, Unterkünfte und Aktivitäten passend zum Budget finden und bei der Nutzung von RevPoints helfen.

Das kann Revoluts KI-Assistent AIR

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Ausgaben analysieren und Abonnements verwalten

Investmentportfolio und Erträge abfragen

Reiserouten und passende Reisezeiten planen

RevPoints für Reise-Extras einsetzen

Karten direkt über den Chat sperren

Beim Datenschutz betont Revolut, dass externe KI-Partner keine Kundendaten speichern oder zum Training ihrer Modelle verwenden sollen. AIR lässt sich per Wischgeste aus der App oder über Profil → Chats → AIR öffnen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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