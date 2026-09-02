Gaming

Alienware stellt zwei neue OLED-Gaming-Monitore vor

René Hesse
Von
ALIENWARE 25 560HZ

Alienware erweitert sein Monitor-Portfolio um zwei OLED-Modelle mit 4K und 165 Hz beziehungsweise Full HD und 560 Hz.

Der Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) richtet sich an Spieler, die hohe Auflösung und ein großes Display bevorzugen. Das 32-Zoll-Modell bietet 3.840 × 2.160 Pixel, 165 Hz und laut Hersteller mindestens 0,03 ms Reaktionszeit. Die Spitzenhelligkeit liegt bei bis zu 1.000 Nits.

Alienware 32 4K OLED

Der Alienware 25 560Hz QD-OLED (AW2527HX) verfolgt einen anderen Ansatz. Sein 24,5 Zoll großes Full-HD-Panel erreicht 560 Hz und mindestens 0,03 ms Reaktionszeit. Alienware entwickelte den Monitor in Zusammenarbeit mit Spielern von Team Liquid.

Computer · 2. September 2026

ASUS bringt neue ProArt-PCs mit RTX Spark

ASUS stellt zur IFA 2026 neue ProArt-PCs mit NVIDIA RTX Spark und bis zu 128 GB Unified Memory vor. Im… | mehr

Alienware setzt auf 4K und extreme Bildraten

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:

  • AW3226Q: 32 Zoll, 4K, 165 Hz und HDMI 2.1 FRL
  • AW2527HX: 24,5 Zoll, Full HD und 560 Hz
  • Bis zu 1.000 beziehungsweise 1.500 Nits Spitzenhelligkeit
  • Beide Modelle setzen auf OLED und mindestens 0,03 ms Reaktionszeit
  • AW2527HX Fact Sheet (PDF)
  • AW3226Q Fact & Spec Sheet (PDF)

Der AW3226Q unterstützt zudem Dolby Vision, G-SYNC Compatible und FreeSync Premium Pro. Beim AW2527HX gehören DisplayPort 2.1 mit UHBR13.5, DisplayHDR True Black 600 und eine matte Beschichtung zur Ausstattung.

Der AW3226Q soll im Herbst 2026 weltweit starten. Der AW2527HX folgt im ersten Quartal 2027. Preise nennt Alienware jeweils erst zum Marktstart.

Ich finde die klare Trennung sinnvoll. Besonders 560 Hz dürften allerdings nur für eine kleine Gruppe ambitionierter Spieler entscheidend sein. Spannend wird daher vor allem, welche Preise Alienware für die beiden Modelle aufruft.

Computer · 2. September 2026

Dell 14S: Der günstige Laptop, dessen Preis noch geheim ist

Das Unternehmen Dell Technologies bringt den leichten Dell 14S mit bis zu 21 Stunden Akkulaufzeit im Herbst nach Deutschland. Dell… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Apple iPhone 18 Pro: Leaker sind sich bei den Farben noch unsicher
02.09.26 · Smartphones
ASUS bringt neue ProArt-PCs mit RTX Spark
02.09.26 · Computer
No Rest for the Wicked: Ori-Entwickler verschieben ihr Spiel
02.09.26 · Gaming
JMGO IRIS: Diese Projektoren schaffen 4K mit 120 Hz
02.09.26 · Hardware
Endlich! Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch 2 ist da
02.09.26 · Gaming
Shell
Shell modernisiert sein Schnellladenetz in Deutschland
02.09.26 · Dienste
Dell 14S: Der günstige Laptop, dessen Preis noch geheim ist
02.09.26 · Computer
Neue Xbox-Generation: Microsoft überrascht mit neuer Aussage
01.09.26 · Gaming
Polestar 4: Neue SUV-Version soll das Elektroauto erfolgreich machen
02.09.26 · Mobilität
Intergalactic The Heretic Prophet
Intergalactic: Naughty Dog schließt wichtigen Meilenstein ab
01.09.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Alienware stellt zwei neue OLED-Gaming-Monitore vor