Alienware stellt zwei neue OLED-Gaming-Monitore vor

Alienware erweitert sein Monitor-Portfolio um zwei OLED-Modelle mit 4K und 165 Hz beziehungsweise Full HD und 560 Hz.

Der Alienware 32 4K OLED (AW3226Q) richtet sich an Spieler, die hohe Auflösung und ein großes Display bevorzugen. Das 32-Zoll-Modell bietet 3.840 × 2.160 Pixel, 165 Hz und laut Hersteller mindestens 0,03 ms Reaktionszeit. Die Spitzenhelligkeit liegt bei bis zu 1.000 Nits.

Der Alienware 25 560Hz QD-OLED (AW2527HX) verfolgt einen anderen Ansatz. Sein 24,5 Zoll großes Full-HD-Panel erreicht 560 Hz und mindestens 0,03 ms Reaktionszeit. Alienware entwickelte den Monitor in Zusammenarbeit mit Spielern von Team Liquid.

Alienware setzt auf 4K und extreme Bildraten

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:

AW3226Q: 32 Zoll, 4K, 165 Hz und HDMI 2.1 FRL

AW2527HX: 24,5 Zoll, Full HD und 560 Hz

Bis zu 1.000 beziehungsweise 1.500 Nits Spitzenhelligkeit

Beide Modelle setzen auf OLED und mindestens 0,03 ms Reaktionszeit

AW2527HX Fact Sheet (PDF)

AW3226Q Fact & Spec Sheet (PDF)

Der AW3226Q unterstützt zudem Dolby Vision, G-SYNC Compatible und FreeSync Premium Pro. Beim AW2527HX gehören DisplayPort 2.1 mit UHBR13.5, DisplayHDR True Black 600 und eine matte Beschichtung zur Ausstattung.

Der AW3226Q soll im Herbst 2026 weltweit starten. Der AW2527HX folgt im ersten Quartal 2027. Preise nennt Alienware jeweils erst zum Marktstart.

Ich finde die klare Trennung sinnvoll. Besonders 560 Hz dürften allerdings nur für eine kleine Gruppe ambitionierter Spieler entscheidend sein. Spannend wird daher vor allem, welche Preise Alienware für die beiden Modelle aufruft.

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