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Apple iPhone 18 Pro: Leaker sind sich bei den Farben noch unsicher

Oliver Schwuchow
Von

Apple wird das iPhone 18 Pro in Rot auf den Markt bringen, das gilt als sicher, es wird die neue Signature Farbe nach Orange. Ein helles Blau ersetzt das dunkle Blau des iPhone 17 Pro, auch diese Option scheint in diesem Jahr relativ sicher zu sein.

Silber galt, wie in den letzten Jahren, eigentlich auch als sicher und Schwarz bzw. ein sehr dunkles Grau war immer mal wieder als Gerücht in den Medien. Da ist die Lage bis heute unklar. Jetzt haben wir noch eine neue Meldung zu den Farben.

Apple iPhone 18 Pro (mutmaßliche Bauteile aus China)

Laut „Fixed Focus Digital“, einer bekannten Quelle aus China, deutet sich Silber in diesem Jahr nicht an, dafür aber die schwarze Version. Das würde mich doch sehr stark wundern. Also nicht das Comeback von Schwarz, damit rechne ich in diesem Jahr, sondern das Fehlen von Silber. Das gab es beim Pro (glaube ich) noch nie.

Ich wette auf vier Farben, da es kein iPhone 18 und kein iPhone Air 2 in diesem Jahr gibt und Farben die Nachfrage ankurbeln. Letztes Jahr gab es nur drei, was eher ungewöhnlich bei Apple ist, vermutlich gab es auch Probleme in der Produktion.

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