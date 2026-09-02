ASUS bringt neue ProArt-PCs mit RTX Spark

ASUS stellt zur IFA 2026 neue ProArt-PCs mit NVIDIA RTX Spark und bis zu 128 GB Unified Memory vor.

Im Mittelpunkt stehen die Laptops ProArt P16 und P14 sowie der Mini-PC ProArt GR1X. Laut ASUS erreicht RTX Spark bis zu 1 Petaflop KI-Leistung und soll lokale KI-Modelle mit bis zu 120 Milliarden Parametern ermöglichen. Auch 4K-KI-Videos und 3D-Szenen mit mehr als 90 GB sollen lokal verarbeitet werden können.

Der ProArt P16 misst 12,9 mm und wiegt 1,77 kg. Der P14 kommt auf 13,9 mm und 1,48 kg. ASUS nennt Akkukapazitäten von 99 Wh beziehungsweise 90 Wh. Das P16-Display bietet bis zu 4K bei 120 Hz und bis zu 1.600 Nits.

ASUS ProArt GR1X setzt auf lokale KI

Die wichtigsten Eckdaten der neuen ProArt-Geräte:

RTX Spark mit 6.144 GPU-Kernen und bis zu 20 CPU-Kernen

bis zu 128 GB Unified Memory und 1 Petaflop KI-Leistung

GR1X mit 150 × 150 × 51 mm und Unterstützung für vier 4K-Displays

10-GbE, WLAN 7 und Bluetooth 5.4 beim Mini-PC

ASUS verbindet die Hardware mit eigenen Anwendungen wie MuseTree und StoryCube sowie lokalen und cloudbasierten KI-Diensten. Der GR1X ist zudem für einen dauerhaften 24/7-Betrieb ausgelegt. Preise und konkrete Marktstarttermine nennt ASUS in der Ankündigung noch nicht.

Ich finde vor allem den Ansatz interessant, große KI-Modelle direkt auf vergleichsweise kompakten Geräten auszuführen. Entscheidend wird aber sein, welchen Aufpreis ASUS für RTX Spark verlangt und wie gut sich die versprochene Leistung im Alltag tatsächlich nutzen lässt.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗