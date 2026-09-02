Handel

Vinted wechselt zu Vinted Pay

René Hesse
Von
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Vinted führt zum 5. Oktober 2026 neue AGB ein und stellt seinen Zahlungsanbieter von Mangopay auf Vinted Pay um.

Nutzer müssen die aktualisierten Bedingungen lesen und akzeptieren, wenn sie Vinted weiterhin verwenden wollen. Für Besitzer eines Vinted-Geldbeutels erfolgt nach Zustimmung zu den Bedingungen von Vinted Pay die Umstellung automatisch. Zusätzliche Kosten sollen laut Vinted nicht entstehen. Pro-Verkäufer sind von diesem Wechsel ausgenommen.

Vinted Pay, Gebühren und neue Zustimmungsregeln

Der neue Zahlungsanbieter kann künftig unter anderem prüfen, ob Geldbeutel und Bankverbindung zusammenpassen. Zudem sind laut Unternehmen Sicherheitschecks bei bestimmten Aktionen und Anpassungen bei der Identitätsprüfung vorgesehen.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

  • Vinted Pay ersetzt Mangopay als Zahlungsanbieter.
  • Die Käuferschutz-Gebühr heißt künftig „Vinted-Gebühr“.
  • Abschnitt 7 zur Moderation wurde überarbeitet.
  • Neue Regeln betreffen bei der Elektronikverifizierung erkannte Fälschungen.
  • Die weitere Nutzung kann künftig als Zustimmung zu geänderten AGB gelten.

Die Umbenennung der Käuferschutz-Gebühr führt laut Vinted nicht zu einer neuen oder zusätzlichen Gebühr. Schutzmaßnahmen und Support beim Kauf und Verkauf sollen unverändert bestehen bleiben.

Ich halte vor allem die neue Regel zur Zustimmung durch weitere Nutzung für relevant. Nutzer sollten die Bedingungen daher vor dem 5. Oktober zumindest auf die für sie wichtigen Änderungen prüfen, statt die Aktualisierung lediglich wegzuklicken.

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