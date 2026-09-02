Gaming

Die „neue“ Nintendo Switch 2 deutet sich an

Oliver Schwuchow
Von
Nintendo Switch 2 Neu Header

Nintendo plant eine erste Revision der Switch 2 für diesen Herbst, das ist offiziell und nicht ganz freiwillig, da man sich einer neuen EU-Regel anpassen muss (wir können den Akku leichter tauschen). Diese neue Switch 2 bekommt wohl auch ein neues Display und entsprechende Bauteile tauchen jetzt häufiger in Asien auf.

Das spricht dafür, dass die Massenproduktion der neuen Switch begonnen hat und Nintendo kurz nach dem Preisanstieg der Switch 2 bereit für die Revision ist. Macht euch aber keine Hoffnung, das ist noch nicht die Nintendo Switch 2 mit OLED, die im Raum steht, das wird weiterhin das bekannte LCD-Panel sein.

Nintendo geht davon aus, dass die Nachfrage der Switch 2 im zweiten Jahr etwas einbricht und das haben wir auch schon gesehen, diese Revision wird wohl nichts daran ändern. Es soll aber nur ein kurzer Einbruch sein, denn Nintendo rechnet ab 2027 wieder mit einer Steigerung (vielleicht auch dank des OLED-Modells).

Yet another parts reseller in China is selling the Sharp-assembled Switch 2 LCD panel. Like the last one I saw (link below), the model number is LS0DAS7081, possibly indicating an engineering sample. These are now surfacing at a faster pace in these marketplaces, a sign of mass production.

Nintendo Patents Watch (@ninpatentswatch.bsky.social) 2026-08-30T06:27:55.242Z

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