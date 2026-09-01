Fintech

1822direkt zahlt Jubiläumsprämien für Girokonto und Depot

René Hesse
Von
1822direkt

Die 1822direkt startet zum 30-jährigen Jubiläum neue Prämienaktionen mit 200 Euro fürs Girokonto und bis zu 300 Euro fürs Depot.

Für das GiroDirekt erhalten Neukunden 170 Euro reguläre Prämie und zusätzlich 30 Euro Jubiläumsbonus. Der Antrag muss zwischen dem 1. September und 13. Oktober 2026 erfolgen. Die Kontoeröffnung muss spätestens am 23. Oktober abgeschlossen sein.

Neukunden, die bis zum 13.10.2026 ein Depot beantragen und bis 23.10.2026 eröffnen, erhalten bis zu 300 € Prämie in Form von Amazon.de-Gutscheinen.

1822direkt knüpft die Prämien an mehrere Bedingungen

Die wichtigsten Eckdaten der Aktionen:

  • 200 Euro für das GiroDirekt bei zwei Monaten mit jeweils mindestens 700 Euro Geldeingang
  • 100 Euro Amazon.de-Gutschein für einen ersten Sparplan ab 100 Euro monatlich
  • Bis zu 200 Euro Amazon.de-Gutschein für mindestens drei Wertpapier-Trades
  • Maximal 300 Euro Depotprämie bei Kombination von Sparplan und Trades

Beim Girokonto zählen nur Geldeingänge aus Lohn, Gehalt, Rente, Besoldung oder BAföG. Eigenüberweisungen und Zahlungen von Privatpersonen sind ausgeschlossen. Die Kontoprämie soll laut 1822direkt im Februar 2027 ausgezahlt werden.

Für die volle Depotprämie sind zusätzlich mindestens elf Trades mit jeweils mindestens 1.000 Euro nötig. Der Sparplan muss mindestens zwölf Monate laufen. Die Gutscheine sollen im Juni 2027 bereitgestellt werden. Bei einer vorzeitigen Kündigung kann die Bank den Gegenwert zurückfordern.

Ich finde die Aktion vor allem beim Girokonto vergleichsweise leicht nachvollziehbar. Beim Depot sind die Anforderungen deutlich höher. Wer ohnehin regelmäßig investiert oder handelt, kann die Prämie mitnehmen. Nur wegen des Bonus würde ich die nötigen Trades aber nicht durchführen.

Zum 1822direkt GiroDirekt →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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