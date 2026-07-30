1822direkt startet neue Girokontoprämie – 170 Euro extra und Tagesgeld-Sonderverzinsung

Die 1822direkt startet ab sofort eine neue Girokonto-Aktion mit einer Prämie von 170 Euro für Neukunden.

Die Aktion beginnt heute und richtet sich an Personen, die ein GiroDirekt-Konto neu beantragen. Laut der Bank müssen Interessenten den Antrag bis zum 31. August 2026 stellen und das Konto bis zum 14. September 2026 eröffnen, um an der Prämienaktion teilzunehmen.

Für den Erhalt der Prämie gelten weitere Bedingungen. Bis zum 30. Dezember 2026 müssen in zwei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten jeweils mindestens 700 Euro auf dem Konto eingehen. Anerkannt werden laut 1822direkt unter anderem Gehalts-, Lohn-, Renten-, Besoldungs- und BAföG-Zahlungen.

Zusätzlich bietet die 1822direkt eine Sonderverzinsung von 2,80 Prozent pro Jahr für das Tagesgeldkonto an. Die Verzinsung gilt für Neukunden im Tagesgeldbereich für sechs Monate und einen Anlagebetrag von bis zu 250.000 Euro, sofern in den vergangenen zwölf Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt bestand. Kunden der Frankfurter Sparkasse sind von diesem Angebot ausgeschlossen.

1822direkt Girokonto-Prämie: Diese Voraussetzungen gelten

Nicht berücksichtigt werden Eigenüberweisungen oder Überweisungen von Privatpersonen. Die Bank weist darauf hin, dass das Girokonto tatsächlich genutzt werden muss. Geldeingänge, die lediglich auf andere eigene Konten weitergeleitet werden, gelten laut den Teilnahmebedingungen nicht als Erfüllung der Aktion.

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick:

Antragstellung bis zum 31. August 2026

Kontoeröffnung bis zum 14. September 2026

Zwei monatliche Geldeingänge von jeweils mindestens 700 Euro

Keine Teilnahme für Kunden mit Girokonto bei 1822direkt oder Frankfurter Sparkasse in den vergangenen zwölf Monaten

Zusätzlich können Kunden laut 1822direkt über das Programm „Kunden werben Kunden“weitere Prämien erhalten. Je nach empfohlenem Produkt sind dabei bis zu 100 Euro möglich. Insgesamt nennt die Bank damit eine mögliche Gesamtprämie von bis zu 270 Euro.

Die Auszahlung der Prämien soll laut Teilnahmebedingungen zwischen dem 18. und 22. Januar 2027 erfolgen. Die 1822direkt behält sich vor, Prämien bei einem Verstoß gegen die Aktionsbedingungen oder bei vermutetem Missbrauch nicht auszuzahlen.

Die 1822direkt ist eine 100%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse, der viertgrößten Sparkasse in Deutschland. Seit 1996 ist die 1822direkt im Direktbanking tätig.

Zum 1822direkt GiroDirekt →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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