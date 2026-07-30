Erster SuperPanther eTopas 600 für DHL: Neuer E-Lkw nimmt den Betrieb auf

Der Logistikanbieter DHL Freight übernimmt den ersten in Europa gefertigten Elektro-Lkw von SuperPanther.

Der SuperPanther eTopas 600 wurde im Werk von Steyr Automotive in Österreich gefertigt und an DHL Freight übergeben. Der Truck mit der Seriennummer eins soll nach Unternehmensangaben ab September im Tagesgeschäft in den Niederlanden eingesetzt werden. Im August wird das Fahrzeug zunächst von Österreich in die Niederlande überführt.

Die Zusammenarbeit zwischen DHL Freight und SuperPanther begann im Jahr 2024 mit einem Memorandum of Understanding. Im Jahr 2025 testete DHL Freight den Elektro-Lkw bereits unter realen Bedingungen in Österreich, unter anderem auf der Strecke zwischen Wien und Wels. Laut DHL Freight flossen die dabei gewonnenen Erkenntnisse in die Entscheidung ein, das Fahrzeug künftig im regulären Betrieb einzusetzen.

SuperPanther eTopas 600 startet im europäischen Transportbetrieb

Laut Unternehmensangaben handelt es sich beim eTopas 600 um den ersten elektrischen Lkw von SuperPanther, der speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde. Der chinesische Hersteller SuperPanther wurde 2022 gegründet und arbeitet für die europäische Fertigung mit der Steyr Automotive GmbH zusammen.

Die wichtigsten Informationen zum Elektro-Lkw:

Erster in Europa gefertigter SuperPanther eTopas 600

Einsatz bei DHL Freight ab September in den Niederlanden

Entwicklung für den europäischen Markt mit Steyr Automotive

Teil der Flottenstrategie für emissionsreduzierte Transporte

Technische Details zum SuperPanther eTopas 600

Batterietyp: Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) von CATL

Motorleistung (Dauer/Spitze): 394 / 692 kW

Reichweite: bis zu 560 km

Installierte Batteriekapazität: 621 kWh

Ladeleistung (2 x CCS2): max. 660 kW

20-80 Prozent-Ladezeit (dual): ≤ 38 Minuten

DHL Freight gibt an, verschiedene Fahrzeugtypen und Antriebsformen zu testen und die eigene Flotte mit emissionsreduzierten Fahrzeugen auszubauen. Nach Angaben des Unternehmens sind bereits rund 1.700 solcher Fahrzeuge im Einsatz. Damit soll das übergeordnete Ziel unterstützt werden, bis 2050 Netto-Null bei logistikbezogenen Emissionen zu erreichen.

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