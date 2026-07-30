Tesla feiert großen Meilenstein bei Elektroautos

Es ist viel passiert, seit dem Elon Musk bei Tesla einen Roadster von Lotus als Basis für das erste Elektroauto nahm und die Einnahmen später für das Model S nutzte, was dann wieder die Basis für alle anderen Elektroautos der Markt war. Tesla war lange Zeit der Marktführer bei Elektroautos, wird aber 2026 von BYD abgelöst.

Aber Tesla feiert heute einen großen Meilenstein, denn insgesamt wurden bisher über 10 Millionen Elektroautos in den Werken von Tesla gebaut. Mit dem Model Y hat man in den letzten Jahren das meistverkaufte Auto der Welt gefertigt, das wird sicher den größten Anteil daran haben (konkrete Zahlen haben wir aber nicht).

Mittlerweile hat sich der Fokus von Tesla geändert, wollte man einst an Toyota und Volkswagen vorbeiziehen, so liegt die Priorität jetzt auf der autonomen Zukunft.

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