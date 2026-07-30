Mobilität

Tesla feiert großen Meilenstein bei Elektroautos

Autor-Bild
Von
|

Es ist viel passiert, seit dem Elon Musk bei Tesla einen Roadster von Lotus als Basis für das erste Elektroauto nahm und die Einnahmen später für das Model S nutzte, was dann wieder die Basis für alle anderen Elektroautos der Markt war. Tesla war lange Zeit der Marktführer bei Elektroautos, wird aber 2026 von BYD abgelöst.

Aber Tesla feiert heute einen großen Meilenstein, denn insgesamt wurden bisher über 10 Millionen Elektroautos in den Werken von Tesla gebaut. Mit dem Model Y hat man in den letzten Jahren das meistverkaufte Auto der Welt gefertigt, das wird sicher den größten Anteil daran haben (konkrete Zahlen haben wir aber nicht).

Mittlerweile hat sich der Fokus von Tesla geändert, wollte man einst an Toyota und Volkswagen vorbeiziehen, so liegt die Priorität jetzt auf der autonomen Zukunft.

BMW in der Krise: Warum der Autobauer jetzt alles „überdenkt“

Die letzten Jahre liefen bei BMW hervorragend und während die Konkurrenz schon in den Krisenmodus schalten musste, lief es in…30. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Tesla feiert großen Meilenstein bei Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
BMW in der Krise: Warum der Autobauer jetzt alles „überdenkt“
in Mobilität
Mark Zuckerberg: Der Facebook-Gründer hat einen neuen Liebling
in News
Telekom
Ookla-Test: Telekom erreicht Spitzenwerte bei Geschwindigkeit und Netzqualität
in Telekom
Telekom-Netz mit unbegrenztem Datenvolumen: Dieser Tarif kostet nur 34,95 Euro mtl.
in Tarife
Renault 5 Logo Header
Renault macht die Kehrtwende: Elektroautos bringen den Autobauer zurück in die Gewinnzone
in Mobilität
Erster SuperPanther eTopas 600 für DHL: Neuer E-Lkw nimmt den Betrieb auf
in Mobilität
Pure Speed 250: PŸUR startet neuen Internet-Tarif mit Gratis-Test
in Tarife
Cyberpunk 2077: Jetzt ist ein perfekter Zeitpunkt für das Spiel
in Gaming
Klimawandel Header
Wir wünschen einen fröhlichen Erdüberlastungstag
in Kommentar
ING hebt Tagesgeld-Zinsen an: So viel gibt es jetzt für Girokonto-Neukunden
in Fintech