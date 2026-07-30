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Cyberpunk 2077: Jetzt ist ein perfekter Zeitpunkt für das Spiel

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Als Cyberpunk 2077 startete, da war ich kritisch. Bei mir lief es trotz PS5 echt nicht gut und ich war auch nicht sicher, ob ich das Spiel, welches mich thematisch richtig abholte, in der Ego-Perspektive mag, denn eigentlich bevorzuge ich Third Person.

Aber mit der Zeit änderte sich meine Meinung komplett. CD Projekt Red optimierte das Spiel immer mehr, lieferte extrem viele Updates und so gab ich Cyberpunk eine zweite Chance und es überzeugte mich. Dann kam die Erweiterung und nach vielen weiteren Updates wurde es sogar zu einem meiner Top 10-Spiele aller Zeiten.

Mittlerweile ist Cyberpunk 2077 fertig und ausgreift, es gibt sogar endlich eine Version für die PS5 Pro. Und das Spiel ist aktuell stark reduziert, denn man erhält die Ultimate Edition (mit dem großartigen DLC) für unter 35 Euro für die PS5 und Xbox. Es gibt über 50 Prozent Rabatt, auf PC und Mac sogar über 60 Prozent.

Nachteil? Ihr müsst bereit für die digitale Zukunft sein, denn als Disk ist Cyberpunk 2077 mittlerweile wieder wertstabil (ich weiß noch, wie das nach dem miserablen Start teilweise für einen 10er bei MediaMarkt im Sammelbecken unbeliebter Spiele lag). Und die Version für die Nintendo Switch 2 ist zu neu und nicht im Angebot.

Ich freue mich extrem auf das neue Cyberpunk 2, auch wenn das vermutlich erst in den 30ern mit der PS6-Ära kommt, davor steht The Witcher an. Und ich spiele es theoretisch gerade ein weiteres Mal, endlich auf der PS5 Pro, wobei ich es gerade für andere Spiele pausiert habe. Und es ist extrem gut gealtert, klare Empfehlung.

Schaut also direkt in euren Stores auf der Xbox Series X/S oder PlayStation 5 nach, das Angebot ist laut PlayStation Store noch bis zum 13. August 2026 gültig.

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