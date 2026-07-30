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Ookla-Test: Telekom erreicht Spitzenwerte bei Geschwindigkeit und Netzqualität

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Die Deutsche Telekom gewinnt alle elf Ookla Speedtest Awards für Mobilfunk in Deutschland im ersten Halbjahr 2026.

Die Deutsche Telekom hat sämtliche nationalen Kategorien der Ookla Speedtest Awards für den deutschen Mobilfunkmarkt gewonnen. Dazu gehören unter anderem die Auszeichnungen „Best Mobile Network“, „Fastest Mobile Network“ und „Most Consistent Mobile Network“. Neben technischen Messwerten flossen auch Bewertungen von Nutzern der Speedtest-App in die Ergebnisse ein.

Telekom erreicht hohe Messwerte bei Geschwindigkeit und 5G

Die Auswertung von Ookla basiert auf Millionen Messungen aus der täglichen Nutzung. In der Kategorie „Fastest Mobile Network“ erreichte das Telekom-Netz eine mittlere Downloadgeschwindigkeit von 262 Mbit/s. Damit lag der Wert laut Telekom deutlich über dem zweitplatzierten Anbieter mit 71 Mbit/s. Auch beim 5G-Test erreichte das Unternehmen mit 278 Mbit/s den höchsten Medianwert.

Die ausgezeichneten Kategorien im Überblick:

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Ookla bewertet neben Geschwindigkeit auch weitere Faktoren wie Abdeckung, Stabilität, Latenz und Nutzererfahrungen bei Video- und Gaming-Diensten. Laut Ookla-CEO Stephen Bye stehen die Auszeichnungen für die Leistung von Mobilfunknetzen unter realen Nutzungsbedingungen. Die Telekom hatte die Awards bereits im zweiten Halbjahr 2025 erhalten und konnte diese Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026 wiederholen.

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  1. Sebastian 🌟
    sagt am

    Also war die Bandbreitenoptimierung und -Priorisierung für die OOKLA-Server ein voller Erfolg.

    Antworten
    1. Robert 💎
      sagt am zu Sebastian ⇡

      Quelle dieser Behauptung?

      Antworten

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