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Pure Speed 250: PŸUR startet neuen Internet-Tarif mit Gratis-Test

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PŸUR (KI)

Der Internetanbieter PŸUR führt ab sofort den neuen Tarif Pure Speed 250 mit mehreren Aktionsvorteilen ein.

PŸUR bietet mit dem Tarif „Pure Speed 250“ ab sofort ein neues Internet-Only-Angebot an. Laut Unternehmensangaben beträgt der monatliche Preis dauerhaft 30 Euro. Zudem kann der Tarif in den ersten drei Monaten kostenlos getestet werden.

Neben dem kostenfreien Testzeitraum entfallen nach Unternehmensangaben sowohl die Aktivierungsgebühr als auch die Versandkosten. Außerdem stellt PŸUR den WLAN-Router ohne monatlichen Aufpreis zur Verfügung. Regulär würden hierfür 3,99 Euro pro Monat anfallen.

PŸUR startet Pure Speed 250 mit Aktionskonditionen

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Die Aktion gilt laut PŸUR ab sofort und ist derzeit ohne festgelegtes Enddatum angekündigt. Zur Verfügbarkeit des Tarifs heißt es nur „bis auf Weiteres“. Ich finde das Angebot durchaus interessant, weil mehrere einmalige und laufende Kosten entfallen.

Zu den PŸUR-Tarifen →

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.


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