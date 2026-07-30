fraenk verbessert sein Freunde-Programm und plötzlich gibt es Socken gratis

Die Mobilfunkmarke fraenk erweitert ihr Empfehlungsprogramm ab dem 3. August um eine zeitlich begrenzte Socken-Aktion.

Kunden können laut uns vorliegenden Informationen ein kostenloses Paar fraenk-Socken erhalten, wenn sie im Rahmen von „fraenk for friends“ erfolgreich eine weitere Person werben. Voraussetzung ist, dass der persönliche Empfehlungscode während des Aktionszeitraums mindestens einmal eingelöst wird. Die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Für jeden bestehenden fraenk Vertrag kann jeweils ein Paar Socken beansprucht werden. Hat ein Kunde mehrere Verträge, ist entsprechend für jeden Vertrag eine erfolgreiche Empfehlung erforderlich.

fraenk belohnt erfolgreiche Freundeswerbung mit Socken

Die wichtigsten Bedingungen:

Aktionsstart ist der 3. August 2026.

Pro Vertrag ist ein Paar Socken möglich.

Mindestens eine erfolgreiche Empfehlung je Vertrag ist erforderlich.

Die Aktion endet, sobald der Vorrat aufgebraucht ist.

Nach der Bestellung erfolgt die Bearbeitung laut fraenk so schnell wie möglich. Die Zustellung der Socken kann demnach bis zu 14 Tage dauern. Weitere Informationen stellt das Unternehmen auf der Seite fraenk.de/socken bereit, die spätestens zum Start der Aktion online gehen soll.

Ich finde Merchandise-Aktionen als Ergänzung zu bestehenden Empfehlungsprogrammen durchaus witzig. Wer sowieso Freunde werben möchte, erhält damit eine zusätzliche Prämie. Die +5 GB extra für das Werben von Freunden gibt es ja ohnehin.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die wichtigsten Details

25 GB Daten + 5 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX5)

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

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